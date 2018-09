Nuốt phải tăm khi uống bia, một phụ nữ thủng thực quản

Nâng ly bia uống vội, người phụ nữ 51 tuổi nuốt luôn cây tăm tre nằm trong ly. Sau đó, bà thấy cổ họng đau nhói.

Tại khoa Tai Mũi Họng của một bệnh viện ở quận 5 (TP HCM), bệnh nhân than đau khi nuốt, khạc ra máu tươi. Sau thăm khám, các bác sĩ phát hiện đầu nhọn của cây tăm đã đâm thủng thành thực quản, đây cũng là nguyên nhân gây chảy máu.

Trước tình huống khẩn, các bác sĩ đã dùng dụng cụ chuyên dụng đưa vào đường miệng rồi rút thành công dị vật ra khỏi thành thực quản. "Cây tăm không nguyên vẹn mà chỉ còn một nửa nhưng đầu nhọn cắm sâu gây thủng một lỗ", một bác sĩ nói.

Hết đau đớn ngay sau khi được điều trị, bệnh nhân kể "lúc đưa ly bia lên miệng tôi không quan sát nhưng vì vừa nuốt xong thì biết ngay vừa nuốt phải cây tăm mà trước đó tôi dùng. Tưởng nó trôi luôn nhưng sau đó mỗi lần nuốt nước bọt thì tôi thấy đau".

Theo các bác sĩ chuyên khoa Nội soi - Tiêu hóa, nuốt phải tăm xỉa răng là tai nạn tưởng khó xảy ra nhưng lại không hiếm gặp. Hầu hết các trường hợp nuốt tăm đều do bất cẩn trong lúc ăn uống hoặc ngậm tăm rồi ngủ quên. Do tăm tre có đầu nhọn và dài nên phần lớn người nuốt tăm tre phải nhập viện do biến chứng.

An Bình