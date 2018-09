Nữ Việt kiều mất tích bí ẩn ở Đà Nẵng được tìm thấy ở TP HCM

Về Việt Nam dự đám cưới, chị Huệ đi mua sắm ở chợ Cồn (Đà Nẵng) rồi mất tích. 4 ngày sau, chị được tìm thấy ở TP HCM trong tình trạng thẫn thờ.

Chiều 21/7, chị Nguyễn Kim Huệ (34 tuổi, quê Đà Nẵng, hiện sống và làm việc tại Đan Mạch) được tìm thấy tại TP HCM. Theo người nhà, một số người dân ở TP HCM bắt gặp chị Huệ đi thẫn thờ như người mất trí nên dẫn đến đồn công an.

Qua thông tin trên một số phương tiện thông tin đại chúng, Công an TP HCM đã xác minh người phụ nữ này đang được người nhà tìm kiếm và liên hệ báo tin qua số điện thoại của gia đình đăng trên báo. Một người thân ở TP HCM cũng đã đến đồn công an để nhận diện và xác định đúng là chị Huệ.

Hình ảnh chị Huệ được gia đình chia sẻ trên mạng khi chị mất tích.

"Gia đình đã đặt vé máy bay vào TP HCM đưa chị Huệ về. Hiện chị ấy không biết gì hết nên sự việc thế nào phải đợi khi gia đình vào tận nơi tìm hiểu mới biết", một người thân của nữ Việt kiều nói.

Trước đó chị Huệ về Đà Nẵng dự đám cưới em gái và thăm gia đình sau nhiều năm sống và làm việc tại Đan Mạch. Sáng 18/7, chị Huệ cùng 3 người em đi mua sắm ở chợ Cồn (quận Hải Châu) để chuẩn bị hành lý sang lại Đan Mạch thì bất ngờ mất tích.

Người nhà đã gọi vào số điện thoại của chị, ban đầu có đổ chuông nhưng sau đó mất liên lạc hoàn toàn. Những hình ảnh cùng thông tin về chị Huệ được người thân chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. Cộng đồng đã cùng nhau chia sẻ thông tin với hy vọng sớm tìm được nữ Việt kiều.

Công an quận Hải Châu sau khi nghe gia đình báo tin đã phối hợp trích xuất camera tại chợ Cồn nhưng không có kết quả. Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu, cho biết đã thông báo cho công an các quận, huyện trên địa bàn phối hợp tìm kiếm nhiều ngày nay.

Theo VnExpress