Nữ tử tù mua tinh trùng để mang thai trong trại giam

Huệ đã mua tinh trùng của phạm nhân nam rồi tự bơm vào tử cung để mang thai, hòng thoát án tử hình.

Ngày 15/2, cơ quan chức năng đã đình chỉ công tác 4 cán bộ quản giáo thuộc một trại tạm giam ở tỉnh Quảng Ninh vì đã thiếu trách nhiệm, để nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1974, ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) mang thai trong thời gian bị giam giữ tại đây.

Nguyễn Thị Huệ bị bắt từ tháng 4/2012 vì mua bán trái phép chất ma túy. Trải qua 2 phiên tòa sơ thẩm năm 2014, Huệ đã bị tuyên án tử hình.

Cơ quan chức năng làm rõ, trong quá trình bị giam giữ, Huệ đã làm quen và nhờ phạm nhân Nguyễn Tuấn Hưng (sinh năm 1989, đang chấp hành án phạt 30 tháng tù về tội trộm cắp tài sản) giúp mình mang thai với giá 50 triệu đồng.

Trong tháng 8/2015, Hưng đã 2 lần lấy tinh trùng của mình cho vào túi nilon, kèm theo bơm tiêm rồi để vào nơi Huệ sắp đặt trước. Sau đó, Huệ lợi dụng sơ hở trong thời gian được vệ sinh cá nhân vào buổi sáng để lấy túi tinh trùng mang vào nhà vệ sinh, dùng bơm tiêm tinh trùng vào tử cung…

Đến khi Viện kiểm sát và cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện thì tử tù Nguyễn Thị Huệ đã mang thai hơn 25 tuần. Thời gian Huệ dự sinh là vào cuối tháng 4.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra việc nữ tử tù tìm cách mang thai để thoát án tử hình. Trước đó, một trường hợp gây chấn động là tử tù Nguyễn Thị Oanh (ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên). Oanh bị biệt giam từ ngày 25/10/2004. Ngày 20/12/2005, Oanh bị TAND tỉnh Hòa Bình tuyên án tử hình vì buôn bán trái phép 20 bánh heroin. Thế nhưng, ngày 15/9/2006, Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Hòa Bình kết luận phạm nhân Nguyễn Thị Oanh đã có thai hơn 11 tuần.

Sau đó, Bộ Công an đã tước danh hiệu công an nhân dân đối với đại úy Nguyễn Thuyên và chiến sĩ nghĩa vụ Bùi Văn Quyết ở Trại Tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình. Tiếp đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã ra lệnh bắt khẩn cấp Thuyên và Quyết về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Qua quá trình đấu tranh khai thác, Thuyên và Quyết khai đã nhiều lần để cho Nguyễn Trường Thiên (40 tuổi, trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; lúc ấy chấp hành hình phạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) vào phòng biệt giam của Oanh. Từ đây, 2 phạm nhân đã thông đồng với nhau để làm cho Oanh có thai.

Điều 35 Bộ Luật Hình sự và Nghị quyết số 32/1999 của Quốc hội đã quy định: Không áp dụng hình phạt tử hình đối với phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi xét xử... Trong trường hợp bị hình phạt tử hình, phụ nữ có thai và phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi được chuyển thành tù chung thân.

