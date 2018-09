Nữ tiếp viên karaoke chết bí ẩn trên hồ

Trong lúc cãi vã với người yêu Hàn Quốc, Vy chỉ vào chữ 'tiền' trong từ điển. Chàng trai giận dữ bỏ đi còn cô gái cũng mất tích sau đó.

Hiện nay, tung tích của cô gái chết bí ẩn trên hồ Trung Văn (Hà Nội) vẫn đang được cơ quan điều tra công an quận Nam Từ Liêm điều tra. Trước đó, khoảng 10h ngày 24/11/2014, công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhận được đơn trình báo của bà Đặng Thị Lệ ở Thái Bình về việc con gái mình là Lương Thị Vy (sinh năm 1988) đang thuê trọ cùng một người đàn ông Hàn Quốc tại khu tập thể VOV (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) đã mất liên lạc khoảng hơn một tháng.

Bà đã đến phòng trọ nơi con gái thuê để hỏi thì được người dân xung quanh cho biết cách đây khoảng một tháng, Vy và người đàn ông Hàn Quốc sống chung có cãi vã. Cô gái đã bị người đàn ông Hàn Quốc đánh bất tỉnh, sau đó được chính anh ta bế lên xe taxi. Từ đó không thấy cô gái xuất hiện nữa.

Trước khi bà Lệ đến trình báo, khoảng 9h ngày 25/10/2014, một số người dân đi ngang qua khu vực hồ điều hòa thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm thấy một vật lạ nổi trên mặt nước, đến gần thì bất ngờ phát hiện xác chết của một người phụ nữ nên đã thông báo ngay cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an phường Trung Văn đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường và thông báo công an quận Nam Từ Liêm đến để giải quyết vụ việc.

Khi làm việc ở quán karaoke, Vy tình cờ quen và yêu người đàn ông Hàn Quốc. Ảnh minh họa

Qua khám nghiệm tử thi, nận nhân là nữ giới cao khoảng 1m55, chết trong tư thế nằm úp mặt xuống hồ, tóc dài ngang vai có kẹp tóc mặt đá màu trắng, dáng người gầy, mặc một váy liền màu đỏ. Nữ nạn nhân này khoảng từ 20 đến 30 tuổi, trong người không có giấy tờ tùy thân và tài sản.

Theo nhận định, nạn nhân đã tử vong từ nhiều ngày trước đó, trên người không có dấu vết tác động ngoại lực, nhưng trên cổ tay có nhiều vết xước. Từ đó, cơ quan cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm nhận định có thể nhiều khả năng cô gái này đã có ý định tự sát từ trước bằng cách cắt tay nhưng không thành nên đã nhảy xuống hồ.

Thông tin trên được cơ quan công an đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng gần một tháng trôi qua, cô gái chết ở hồ Trung Văn là một ẩn số. Những thủ tục cuối cùng tiến hành làm tang lễ cho cô gái cũng đã được Đội Cảnh sát hình sự công an quận Nam Từ Liêm thực hiện với đầy đủ trách nhiệm. Song tung tích của cô gái vẫn chưa được xác định.



Sau khi tiếp nhận toàn bộ hồ sơ về người đàn ông Hàn Quốc của công an phường Mễ Trì, cơ quan điều tra quận Nam Từ Liêm và điều tra viên thụ lý vụ việc đưa ra nhận định nhiều khả năng cô gái mất tích tại khu trọ có liên quan đến cô gái tự sát ở hồ Trung Văn. Và Lương Thị Vy có thể chính là cô gái đã chết bí ẩn đó.



Theo lời khai của người đàn ông Hàn Quốc, anh ta sang Việt Nam làm việc đã gần một năm qua. Trong một lần đi hát tại quán karaoke, anh ta đã gặp và làm quen với Lương Thị Vy. Sau nhiều lần trò chuyện, hai người cũng đã có tình cảm với nhau. Và để đến gần nhau hơn, cô gái bỏ chỗ làm dọn về nhà sống cùng với anh ta.

Sau một thời gian, hai người xảy ra mâu thuẫn khi sống chung. Đỉnh điểm của những trận cãi nhau, bao giờ Lương Thị Vy cũng dọa sẽ tự tử. Nhưng ngày 23/10/2014, câu chuyện không dừng lại ở đó. Hai người lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Người đàn ông Hàn Quốc đã hét to: “Em yêu anh vì cái gì?”, Lương Thị Vy đã chạy đi tìm quyển từ điển Hàn - Việt và chỉ vào chữ “tiền”. Thấy, vậy người đàn ông Hàn Quốc đã nói với cô: "Nếu như vậy em đừng sống với anh nữa", rồi bỏ đi.

Rời khỏi nhà được khoảng một giờ đồng hồ, anh ta bất ngờ nhận được điện thoại của một người bạn Việt Nam làm cùng công ty nói Lương Thị Vy đã cắt tay tự tử, máu chảy ra sàn nhà. Bất ngờ vì hành vi nông nổi của người yêu, nên anh ta đã vội vã về nhà, đưa cô đến cấp cứu tại Bệnh viện Y học cổ truyền trên đường Lương Thế Vinh để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ cho biết, vết thương của Vy ở cổ tay không nguy hiểm đến tính mạng vì vết cắt chưa vào đến động mạch. Các bác sĩ đã băng bó, sơ cứu vết thương. Người đàn ông Hàn Quốc đóng xong tiền viện phí, thì bỏ đi mà không biết đi đâu.

Theo An Ninh Thủ Đô

* Tên nhân vật đã được thay đổi