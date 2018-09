Nữ tiếp viên bị sa thải sau khi được bạn trai cầu hôn trên máy bay

Hãng hàng không Trung Quốc cho rằng màn cầu hôn kéo dài nửa tiếng là 'hành động vô trách nhiệm', bỏ qua sự an toàn của hành khách.

Nữ tiếp viên bị sa thải vì để bạn trai cầu hôn trên máy bay Màn cầu hôn gây xúc động trên chuyến bay của hãng China Eastern Airlines

Màn cầu hôn diễn ra trên chuyến bay từ thành phố Tây An tới Ngân Xuyên của hãng hàng không China Eastern Airlines từ hồi tháng 5, nhưng mới đây video quay lại sự việc mới được chia sẻ nhiều trên mạng ở Trung Quốc.

Trong video đăng trên Pear Video, một nam hành khách quỳ gối, trước khi ngỏ lời với bạn gái, người đang đảm nhận vai trò tiếp viên hàng không trên chuyến bay này. Sau khi nhận lời cầu hôn, cô gái xúc động nói trên hệ thống loa: 'Tôi thực sự không biết bạn trai sẽ làm điều này với mình ngay tại đây, xin cảm ơn sự chứng kiến của mọi người".

Màn cầu hôn kéo dài khoảng nửa tiếng sau khi máy bay cất cánh, và những người trên khoang đều tỏ ra xúc động. Một số hành khách còn dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc đặc biệt của đôi tình nhân, theo Asia One.

Tuy nhiên, hàng không China Eastern Airlines lại không cảm thấy ấn tượng bởi màn cầu hôn đó. Theo thông tin của đài truyền hình Liêu Ninh hôm 10/9, hãng đã quyết định sa thải nữ tiếp viên với lý do cô bỏ qua sự an toàn của hành khách. Đại diện công ty khẳng định màn cầu hôn giữa chuyến bay đã gây ra sự hỗn loạn và là một hành động vô trách nhiệm, đe dọa an toàn hàng không.

Quyết định sa thải của công ty China Eastern Airlines gây ra hai luồng phản ứng trái chiều trong người dùng mạng Trung Quốc. Một số người phản đối, cho rằng các nhà lãnh đạo hãng đã quá nghiêm khắc và vô tình bởi bản thân nữ tiếp viên cũng không hề biết trước kế hoạch của bạn trai. Tuy nhiên, những người khác cho rằng xử lý việc riêng trong giờ làm việc, liên quan đến sự an nguy của nhiều người, là hành động đáng bị xử phạt.