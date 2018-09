Nữ sinh phải cắt một bên ngực vì u phát triển nhanh bất ngờ

Xuất hiện chỉ bằng đầu ngón tay, nhưng sau một tháng, khối u ác trên ngực nữ sinh lớp 10 đã to bằng nắm tay khiến em phải đoạn nhũ.

Bệnh nhân ở Đồng Tháp đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn trong tình trạng khối u căng to gây đau đớn và thường xuyên lên cơn sốt. Thiếu nữ cho biết, trước đó một tháng, khối u xuất hiện chỉ to bằng đầu ngón tay út. "Nó lớn nhanh không ngờ. Mỗi ngày em thấy nó to hơn một chút và chưa đến 30 ngày thì em đã không còn chịu được nữa vì quá đau nhức", nữ sinh lớp 10 nói.

Từ một nốt u chỉ bằng ngón tay, 30 ngày sau, khối u ác tính đã chiếm to hơn ngực (bên phải) của bệnh nhân. Ảnh: T.C

Căn cứ vào hình dạng khối u, nghi ngờ ác tính, các bác sĩ tiến hành sinh thiết và kết quả không ngoài dự đoán. Sau hai lần xét nghiệm, bệnh nhân được xác định mắc chứng sarcom vú biệt hóa kém (một dạng ung thư vú). Cách duy nhất để điều trị là đoạn nhũ sau đó kết hợp xạ trị.

Trước thông báo của bác sĩ, cả phụ huynh và bệnh nhân đều bàng hoàng. "Thật không thể nghĩ khối u trước đó một tháng, lại có thể phát triển nhanh và lại là khối u ác tính", người mẹ nói, song do không còn cách nào khác, gia đình cũng đã đồng ý với hướng điều trị của bác sĩ

Ca mổ kéo dài hơn một giờ đồng hồ, khối bướu nặng 750 gam và đoạn toàn bộ nhũ phải đã được cắt bỏ. Ngay sau mổ, sức khỏe của thiếu nữ dần ổn định và tiếp tục được xạ trị.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Võ Đăng Hùng, Trưởng khoa Ung bướu Bệnh viện Tâm Trí Sài Gòn, đây là một trong những trường hợp mắc sarcom vú có tiến triển nhanh nhất là ông từng gặp. Những trường hợp khác, khối bướu thường phải mất đến vài tháng để phát triển. Cũng theo bác sĩ Hùng, sarcom vú biệt hóa kém là chứng bệnh ít gặp, có tỷ lệ 1/100 các trường hợp ác tính ở vú.

"Bướu thường xuất hiện chỉ bằng ngón tay, sau đó to dần. Để điều trị hiệu quả, khi thấy xuất hiện bất thường ở ngực, người bệnh nên đến bệnh viện khám để xác định bệnh. Việc điều trị sớm có thể giúp bệnh nhân kéo dài sự sống và tránh di căn", bác sĩ Hùng nói.

Thiên Chương