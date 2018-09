'Nữ sinh mất chân' ngày đầu trở lại với lớp học

Gần một tuần sau khi xuất viện, Lê Thị Hà Vi đã đến lớp học tại một ngôi trường mới, nơi nữ sinh được tài trợ học phí toàn phần.

Sáng nay (21/4) Hà Vi được bố mẹ đưa đến trường PTTH Đông Du cách nhà hơn 20 km để bắt đầu buổi học đầu tiên tại ngôi trường mới.

"Khi tôi đưa con xuất viện thì cũng là lúc ban giám hiệu nhà trường cho biết sẽ nhận tài trợ toàn bộ học phí và chi phí ăn ở cho Vi. Nhà trường cũng tạo mọi điều kiện để Vi lấy lại những kiến thức đã mất trong quá trình điều trị", anh Lê Văn Long, bố của Vi, nói.

Hà Vi trong đồng phục mới. Ảnh: Thùy Trang

Cũng theo anh Long, hiện sức khỏe của Vi ổn định nhưng do chân còn đau nên chỉ tập trung vào việc học và sẽ nghỉ ngơi vài ngày trước khi bắt đầu tập các bài tập vật lý trị liệu và tập đi với chân giả như bác sĩ đã căn dặn trước đó. "Hiện Vi di chuyển bằng nạng. Mọi nếp sinh hoạt đều được thầy cô và bạn mới giúp đỡ".

Phụ huynh cũng cho biết, ngày 20/4, Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk đã có cuộc họp liên quan đến vụ viêc. Chưa có kết luận cuối cùng, song ngành y tế tỉnh một lần nữa khẳng định nguyên nhân khiến Hà Vi bị hoại tử chân dẫn đến việc phải cưa chân là do kém chuyên môn.

Ngày 6/3, Lê Thị Hà Vi, nữ sinh lớp 10 Trường THPT Y Jút, huyện Cư Kuin (Đăk Lăk) bị tai nạn giao thông và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin trong tình trạng chân phải bị đau. Bác sĩ của bệnh viện chẩn đoán gãy xương nên cho bó bột. Sau khi bó, bệnh nhân than đau nhưng bác sĩ giải thích cần bó để cố định xương.

Cô bé tươi cười bên bạn mới. Ảnh: Thùy Trang

Đến ngày 8/3, do thấy con quá đau đớn và các ngón chân sưng to, phụ huynh yêu cầu các bác sĩ tháo bột thì phát hiện chân đã bầm tím, nổi nhiều bóng nước. Hà Vi tiếp tục kêu đau đớn và chân mất cảm giác tuy nhiên đến ngày 11/3, gia đình mới thuyết phục được bác sĩ cho chuyển viện. Tại bệnh viện tỉnh, chân phải của Vi được xác định bị tắc mạch máu nên chuyển lên tuyến trên. Một ngày sau đó, Hà Vi được các sĩ cắt bỏ đến trên gối chân phải do hoại tử.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin thừa nhận nguyên nhân dẫn đến bệnh nhân mất chân là bác sĩ yếu kém về chuyên môn, tắc trách trong công việc. Toàn bộ êkip điều trị cho Hà Vi đã bị đình chỉ công tác.

Sau vài tuần điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Vi được chuyển đến Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP HCM (thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội) tập vật lý trị liệu và tập đi với chân giả. Trước đó Bộ trưởng Bộ Y tế hứa sẽ lo việc điều trị miễn phí cho bệnh nhân.

