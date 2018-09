Nữ sinh lớp 8 kể chuyện bị cô giáo đưa 'đi khách'

Cô Huệ và một người bạn đi cùng liên tục hỏi “Đã quan hệ tình cảm chưa?", “Còn trinh trắng không?”...

Một người mẹ 40 tuổi tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung, Thanh Hóa trình báo công an xã về việc con gái chị là Anh (14 tuổi, học sinh lớp 8) bị mất tích. Lần theo nhiều manh mối, công an xã xác định Anh cùng bạn gái tên Hoa (14 tuổi, cùng xã Hà Bình) theo cô Lê Thị Huệ (40 tuổi, giáo viên trường THCS Hà Bình) đi tìm việc làm. Khi nhà chức trách chưa tìm ra 3 cô trò này thì vài ngày sau tất cả quay về nhà.

Hoa và Anh sau đó cùng có đơn tố cáo cô Huệ. Hoa cho biết, sáng 25/6, cô Huệ tìm đến nhà gặp nói muốn xin giúp cho đi bán hàng tại thành phố Thanh Hóa. Gia đình khó khăn, lại vừa bỏ học, Hoa nhận lời rồi gọi điện thoại rủ bạn thân là Anh cùng đi.

Trưa hôm sau, 3 cô trò bắt xe khách về thành phố Thanh Hóa. Theo lời kể của Anh, do chưa từng đến thành phố Thanh Hóa nên khi bị đưa tới thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) em cũng không biết hành trình đã bị thay đổi. Dọc đường đi, cô Huệ và một người bạn đi cùng (người này lên xe ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) liên tục hỏi hai nữ sinh “Đã quan hệ tình cảm chưa?", “Còn trinh trắng không?”...

Đến Cẩm Phả, cô Huệ đưa hai bé gái đi mua sắm, dẫn vào quán massage. Anh cho hay bị một người đàn ông dẫn vào phòng bắt cởi quần áo để kiểm tra. "Chú ấy nói nếu muốn kiếm được tiền thì phải học nghề thật chăm chỉ. Nếu làm tốt thì thu nhập không dưới 15 triệu một tháng. Chúng cháu cố gắng chiều khách họ sẽ cho thêm…", Anh nhớ lại lời người đàn ông.

Cô Lê Thị Huệ một mực phủ nhận việc đưa hai bé gái vào động massage. Ảnh: Lê Hoàng

Anh cho biết sau khi giao bé và Hoa cho người quản lý quán, cô Huệ và bạn bỏ đi. Theo tố cáo, Anh và Hoa bị ép vào phòng massage cho khách dù mới được chỉ dẫn làm việc sơ sài. "Khách cứ liên tục sờ người em”, Anh trình bày.

Sau hai ngày ở đây, chiều 30/6, Anh và Hoa được cô Huệ tới đưa về quê. Dọc đường đi, hai bé gái bị cô Huệ dọa: "Về nhà cấm được kể với ai chuyện này. Nếu tiết lộ thì đừng có trách”.

Điều tra theo tố cáo của hai bé, Công an huyện Hà Trung đã 3 lần mời cô Huệ và hai bé đến lấy lời khai, song chưa xác minh được hành trình đi và địa điểm của quán massage. Thượng tá Trịnh Minh Tăng (Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hà Trung) giải thích do “lực lượng mỏng, địa bàn rộng, nhiều vụ việc nên công tác điều tra gặp khó khăn”. "Cơ quan công an đang làm rõ có tình tiết buôn bán người hay không, sau đó mới kết luận chính thức”, ông Tăng nói.

Sáng 20/8, trả lời phóng viên, cô Huệ nhận có đưa Hoa đi tìm việc làm song không có việc đưa hai bé vào quán massage làm nhân viên. Cô cho rằng đây là việc “vu khống, bịa đặt nhằm mục đích bôi nhọ danh dự và tống tiền”.

Theo cô, cuối tháng 6, cô đến nhà nói chuyện để đưa Hoa đi phụ giúp việc trên thành phố. “Tôi trao đổi đàng hoàng, sau khi được đồng ý của gia đình mới đưa Hoa về thành phố Thanh Hóa. Còn việc cháu Anh đi cùng là do bị Hoa rủ rê chứ tôi không liên quan”, cô Huệ nói.

Lý giải việc đổi lộ trình đi đến Quảng Ninh, cô Huệ cho hay vì gia đình em trai ở Cẩm Phả có con mới sinh cần người giúp việc gấp nên đưa Hoa ra đó làm.

“Tôi làm trong ngành giáo dục, nếu làm những việc thất đức, đồi bại như thế thì làm sao dám ngẩng mặt nhìn học trò và con cái”, cô Huệ phân trần và cho biết nhiều năm qua từng đưa nhiều bé gái bỏ học đi giúp việc vì gia đình có nhiều người thân mở quán bán hàng.

Bà Nguyễn Thị Nhung (Hiệu trưởng trường THCS Hà Bình) cho biết, cô Huệ công tác tại trường được 8 năm, phụ trách bộ môn mỹ thuật, chuyên môn khá. “Chúng tôi nhận được thông tin từ công an về vụ việc và đang yêu cầu cô Huệ giải trình”, cô Nhung nói và cho biết muốn cơ quan chức năng sớm có kết luận để phụ huynh, học trò cũng như nhà trường yên tâm vào năm học mới.

Lê Hoàng

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.