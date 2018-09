Nỗi đau chồng chất trong gia đình bố tâm thần đánh chết con

Mẹ ngã xuống ao tử vong, một năm sau Hoàng gánh thêm nỗi đau khi anh bị đánh chết, bố vào tù. Tương lai của cậu học trò lớp 7 mịt mù.

Chiều 22/10, trong căn nhà nhỏ nghi ngút khói hương ở xã Nam Kim, Nam Đàn (Nghệ An), cậu bé Phạm Văn Hoàng (13 tuổi) ngồi ủ rũ. Người thân của Hoàng cho hay bố mẹ cậu, anh Phạm Văn Vinh và chị Phan Thị Hoa, tảo tần tích góp dựng được túp lều nhỏ ở bìa núi, nuôi Hoàng và anh trai Phạm Văn Ngọc Anh ăn học.

Tại họa ập đến khi cách đây hai năm vợ chồng chị Hoa đều mắc bệnh tâm thần. Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, cả hai về nhà ngày ngày uống thuốc điều trị.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng bố đánh chết con trai. Ảnh: Ngọc Sơn.

Tháng 5/2013, trong lúc phát bệnh, chị Hoa ngã xuống hồ nước gần nhà tử vong. Vợ mất, anh Vinh lầm lũi làm phu hồ kiếm tiền nuôi con. Hai anh em Ngọc Anh và Hoàng thay nhau vừa cáng đáng việc nhà và chăm cha mỗi khi nằm bệnh.

Dù nghèo nhưng cả hai anh em đều chịu khó vượt qua số phận để đến trường. Năm nay, Ngọc Anh lên lớp 10 trường THPT Nam Đàn 2, còn Hoàng học lớp 7.

“Biết hai cháu khó khăn nhưng em họ hàng cũng hoàn cảnh nên chẳng giúp được gì nhiều cho gia đình. Mỗi khi đến mùa, chú bác, cô dì cho nong gạo, cái áo”, chú của Hoàng nghẹn giọng kể.

Quệt dòng nước mắt, nhắc lại giây phút hãi hùng xảy ra tại gia đình vào tuần trước, Hoàng kể, ngày 14/10 đang làm tại công trường xây dựng tại Hà Tĩnh, bố em phát bệnh tâm thần rồi được mọi người đưa về quê điều trị. Được người nhà chăm sóc, đến chiều tối, bệnh tình của anh Vinh có dấu hiệu bình phục. Nghĩ anh bình phục như mọi hôm nên tối hôm đó ngươi thân không ở lại túc trực.

“Gần 1h ngày 15/10, nghe tiếng động mạnh, rồi tiếng thét của anh trai nên tỉnh giấc, thấy bố cầm một thanh gỗ, còn anh trai lênh láng máu nằm gục ở giường”, Hoàng nhớ lại giây phút kinh hoàng.

Cậu bé cho biết, quá hoảng hốt nên đẩy cửa chạy ra ngoài cầu cứu hàng xóm, rồi sang nhà ông bà nội gần đó thông báo sự việc. Do vết thương quá nặng, Ngọc Anh đã tử vong sau đó tại bệnh viện.

Phạm Văn Hoàng thẩn thờ khi mất mẹ, rồi giờ đây bỗng chốc mất thêm anh trai và bố vướng vòng lao lý. Ảnh: Ngọc Sơn.

Ông Đặng Ngọc Sơn, Trưởng công an xã Nam Kim cho biết, vụ án mạng đau lòng xảy ra bất ngờ, nằm ngoài sức tưởng tượng. Khi công an đến, Vinh vẫn lăm lăm con dao, chốt cửa cố thủ trong nhà. Sau thời gian thuyết phục, công an đã khống chế được anh này. Nhà chức trách xác định, Vinh dùng thanh gỗ dài chừng 60 cm đánh vào đầu con gây tử vong. Hiện anh đã bị tạm giam để điều tra hành vi giết người.

Bên bàn thờ cháu, bà nội than: "Sao nỗi bất hạnh lại ập xuống đầu các cháu tôi như thế này. Thằng út chưa hết tang mẹ đã chồng thêm tang anh trai. Bố vào tù chưa biết khi nào mới ra. Thằng Hoàng sẽ nương tựa vào đâu”. Phía đại diện chính quyền cũng lo lắng không biết cậu bé lớp 7 này có đủ nghị lực để vượt qua nỗi bất hạnh này hay không.

Hải Bình