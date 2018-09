Những vụ tạt axit gây xôn xao từng xảy ra ở Sài Gòn

Mù mắt, cơ thể biến dạng thậm chí tử vong là những hệ lụy xảy ra với hầu hết các nạn nhân bị tạt axit tại Sài Gòn thời gian qua.

Sáng 1/4, nữ sinh 20 tuổi, nạn nhân mới nhất của vụ tạt axit trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp 2 ngày trước vẫn còn mê man với gương mặt bị bỏng đến 75%. Các bác sĩ xác định một mắt của bệnh nhân đã mù, mắt còn lại khó giữ và quan trọng hơn cả, gương mặt của cô gái sẽ vĩnh viễn bị biến dạng do hoại tử.

Nạn nhân vụ tạt axit hôm 30/3 vẫn đang được chăm sóc bỏng tại bệnh viện. Ảnh: Dũng Phạm

Tai nạn xảy ra trưa 30/3 khi nạn nhân đang chở một người bạn trên đường đi học về bằng xe máy. Cô và bạn bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt ép xe và tạt chất lỏng vào mặt. Nóng rát mặt và cay xè mắt, nạn nhân la khóc, chạy vào nhà dân bên đường cầu cứu rồi đổ gục trước khi được đưa đến bệnh viện.

Theo các thông tin ban đầu, nữ sinh này trước đó có mâu thuẫn với một cô gái khác cùng phòng trọ. Sau khi gây nhau, người kia dọn ra ở riêng và liên tục nhắn tin hăm dọa. Đến chiều 31/3, cơ quan chức năng đã tạm giữ một người nghi liên quan đến vụ việc và triệu tập nhiều người khác.

Đây không phải là lần đầu các nữ sinh bị kẻ lạ mặt tấn công bằng axit, giữa tháng 9/2015, tai nạn tương tự cũng xảy ra với hai nữ sinh năm nhất một trường cao đẳng khi đi xe máy trên đường về nhà ở phường Long Trường (quận 9, TP HCM). Đến gần cầu Tăng Long (phường Tăng Nhơn Phú A), cả hai bị hai nam thanh niên đi xe vượt lên tạt axit vào mặt rồi tẩu thoát.

Các cô gái đau đớn ôm mặt loạng choạng ngã xuống đường, được người dân đưa đi cấp cứu. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nữ sinh bị tạt axit nhập viện trong tình trạng phỏng mặt bên trái, phỏng mi mắt, giác mạc mắt bên trái độ 2. Sau một tháng điều tra, Công an quận 9 đã tạm giữ Lê Thanh Sang (18 tuổi) do liên quan đến vụ việc. Tại cơ quan điều tra, Sang thừa nhân động cơ dẫn đến việc tạt axit là do ghen tuông và mâu thuẫn tình cảm với người bị hại.

Một vụ việc khác xảy ra đã nhiều tháng nhưng vẫn còn khiến người dân sống tại đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5) hoảng sợ mỗi khi nhắc lại. Theo hồ sơ vụ án, trưa tháng 11/2015, một nam thanh niên cầm ca axit tạt vào nhóm 5 cô gái đang đón taxi trên đường khiến cả 5 kêu la thảm thiết. Cú tạt mạnh còn khiến axit văng trúng 3 người đang đi đường.

Các nhân chứng cho biết, không chỉ ra tay thủ ác rồi bỏ chạy, kẻ tạt axit còn đuổi theo khi các nạn nhân bỏ chạy, trong đó 2 cô chạy vào căn nhà phía trước có sạp vé số cầu cứu thì bị kẻ này đuổi theo tạt hết số axít còn lại trong ca. Tai nạn khiến 2 nạn nhân bị bỏng nặng ở mặt với di chứng bỏng vĩnh viễn.

Một nạn nhân khác hỏng mắt vì bị tạt axit. Ảnh: Hải Hiếu

Liên tục xử lý các vụ án bỏng liên quan đến tạt axit, một nhân viên Tòa án nhân dân Tối cao tại TP HCM cho biết, phần lớn nguyên nhân dẫn sự việc xuất phát từ quan hệ tình cảm và ghen tuông.

Tức giận vì vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, ông Trần (53 tuổi) đã mang nửa lít axít tạt tình địch bị thương tật đến 92%. Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian chung sống, ông Trần nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với ông Châu (ngụ xã kế bên) nên thường xảy ra mâu thuẫn.

Trưa 27/1/2014, sau khi uống rượu, ông Trần qua nhà mẹ vợ chơi thì thấy tình địch nằm trên ghế salon, gần đó có vợ và nhiều người thân trong gia đình. Ông Trần tức giận về nhà lấy nửa lít axít rồi quay lại tạt vào mặt ông Châu. Với tội giết người, ông Trần bị kết án 17 năm tù giam và bồi thường thiệt hại 600 triệu đồng.

Một trường hợp khác, nghi ngờ người tình có mối quan hệ khác, sau trận cự cãi, người đàn ông tên Vũ đã tạt ca axít vào người chị này rồi bỏ chạy. Theo bản án sơ thẩm xác định, Vũ và Ngọc đều là những người có gia đình và con cái nhưng vẫn chung sống với nhau như vợ chồng. Thời gian sau đó, Vũ nghi ngờ chị Ngọc có quan hệ với người đàn ông khác nên từ đó giữa họ phát sinh mâu thuẫn. Ghen tức, Vũ nảy sinh ý định dùng axit giết người tình.

Mới đây nhất, Công an quận 1 (TP HCM) tạm giữ hình sự hai nghi can tạt axit chị Thu (38 tuổi, quận Bình Tân) trên đường Võ Văn Kiệt. Trong đó, Nguyễn Quốc Dũng (42 tuổi), chồng nạn nhân, được xác định là chủ mưu.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai sau khi ly hôn, anh ta nhiều lần níu kéo tình cảm nhưng chị Thu không đồng ý. Nghĩ vợ có người đàn ông khác, Dũng thuê người tạt axit chị này với giá 20 triệu đồng. Tối xảy ra vụ việc, thấy chị Thu chạy xe máy chở cô bé giúp việc đến đón con gái 6 tuổi học ngoại ngữ, hai người đàn ông bám theo, vọt lên, tạt axit vào mặt chị Thu, rồ ga bỏ chạy.

Thấy mặt nóng rát, người phụ nữ tấp vào lề, nhờ người chuyển đến bệnh viện. Hai bé gái ngồi sau may mắn không dính axit. Nạn nhân phải nằm điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy ba ngày với vết bỏng chiếm hơn phân nửa khuôn mặt, vùng cổ, mắt trái bị hỏng giác mạc.

Bé trai 5 tuổi ở Gò Vấp - nạn nhân của một vụ tạt axit. Ảnh: Thiên Chương

Là tuyến cuối tiếp nhận điều trị cho các nạn nhân bị bỏng nặng, các bác sĩ Khoa Bỏng của Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận đến vài chục trường hợp bỏng liên quan đến axit. Vị trí bỏng thường thấy là mặt, tay chân, nạn nhân thường là nữ, trong số đó không ít người tử vong hoặc mang sẹo biến dạng gương mặt suốt đời.

"Không giống như bỏng điện hoặc lửa, axit thường gây bỏng lan rộng và sâu. Người bị bỏng axit thường phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật cắt hoại tử để cắt ghép da và hầu hết phải chịu sẹo xấu, sẹo biến dạng, sẹo co rút, phì đại", bác sĩ Trần Đoàn Đạo, trưởng khoa Bỏng - Tạo hình nói. Cũng theo ông Đạo, không chỉ gánh chịu đau đớn về thể xác trong khi điều trị, di chứng của sẹo do axit còn khiến không ít người mang nỗi đau dai dẳng về tâm lý khi trở về với cuộc sống.

Thiên Chương