Những hình ảnh khó quên năm 2013

Ngày 4/11, ông Nguyễn Thanh Chấn (sinh năm 1961, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) bên gia đình khi được tòa án trả tự do sau 10 năm ngồi tù oan vì tội Giết người khi hung thủ thực sự của vụ án ra đầu thú. Năm 2003, ông Chấn bị bắt giữ vì nghi là thủ phạm trong vụ cưỡng dâm, giết người phụ nữ đơn thân ở gần nhà. Sau đó, ông chỉ bị kết án chung thân do là con duy nhất của liệt sĩ. Ảnh: Lao Động