Những ca tai nạn nam khoa 'bá đạo' nhất năm

Đang cho chó ăn thì bị con vật táp vào 'cậu nhỏ', đeo nhẫn cho 'của quý' rồi không tháo ra được là những sự cố khiến quý ông sống dở chết dở.

Theo thống kê, số người bị tai nạn nam khoa không quá nhiều, nhưng khi đã gặp nạn, hầu hết các trường hợp đều nghiêm trọng và người bệnh thường bệnh đi cấp cứu trong tình trạng dở khóc dở ngượng ngùng.

Bị chó cắn

Đang cho chó ăn, người đàn ông 52 tuổi ở quận 12, TP HCM, bất ngờ bị con thú cưng lao đến táp phập vào 'trung tâm nam giới'. Tai nạn xảy ra bất ngờ khiến nạn nhân không kịp phản ứng mà ngã ngửa về phía sau. May mắn con chó buông tha cho ông chủ ngay sau đó, song vết cắn cũng đã khiến tinh hoàn của chủ nhà bê bết máu.

Theo lời bệnh nhân, "thủ phạm gây án" chưa từng cắn ai trong nhà nên khi cho ăn ông chủ quan không phòng thủ. Cũng theo ông này, khi xảy ra tai nạn, sở dĩ con chó làm tổn thương được "chỗ ấy" là do ông mặc mỗi chiếc quần đùi.

Bị máy cưa chém

Đang cho gỗ vào máy cưa thì lưỡi cưa bất ngờ đứt rồi quất vào người khiến "chỗ ấy" của anh Hoàng bị cắt gần đứt lìa. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn cho biết, nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đầm đìa máu. Bộ phận sinh dục bị đa chấn thương, chỉ còn dính với cơ thể bởi một mảnh da.

Trò chuyện với các bác sĩ, bệnh nhân cho biết anh đang cho gỗ vào máy cưa thì lưỡi cưa có cấu tạo như một dây xích bị đứt. Do lực kéo của lưỡi cưa đang hoạt động khá mạnh nên Hoàng không kịp tránh và quất trúng người.

Gặp nạn vì chiếc máy sục khí ở trại tôm

Đứng gần cánh quạt tạo oxy trong ao tôm nhà mình, một nông dân ở Cà Mau bị chiếc máy hút vào gây tổn thương vùng kín. Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng "khu vực trung tâm" bê bết máu.

Người bệnh cho các bác sĩ biết, ông đang đứng gần máy sục khí để bỏ thức ăn cho tôm thì bị chiếc máy cuốn vào cánh quạt đang quay. Nghe tiếng kêu cứu, người nhà đã ngắt nguồn điện giải cứu cho nạn nhân.

Tự cắt của quý để trị bệnh

Bị đau một bên tinh hoàn, nghe bạn bè bảo 'cắt bỏ' sẽ khỏi đau, một thanh niên ở Cần Thơ 'tự xử' để rồi phải vào bệnh viện cấp cứu. Bệnh nhân 25 tuổi đến một bệnh viện ở thành phố Cần Thơ trong tình trạng tinh hoàn bên trái bị cắt gần lìa đang được khâu tạm bằng chỉ may.

Trò chuyện với các bác sĩ, thanh niên cho biết gần đây có hiện tượng đau bìu bên trái nhưng ngại đến bệnh viện. Nghe nhiều bạn nói đã từng cắt và hết đau nên liều làm theo. Đến khi thấy chảy máu liên tục mới phát hoảng nhập viện.

Các bác sĩ nhận định, tự cắt tinh hoàn với lý do "trị đau" là "ca tự điều trị hiếm gặp" bởi ít ai dại dột chịu đựng đau đớn để làm chuyện ấy thay vì đến bệnh viện để được khám. "Người bệnh chắc hẳn phải bôi thuốc gây tê hoặc 'ra tay' lúc trạng thái say".

Gặp nạn vì thú vui đeo nhẫn cho 'của quý'

Thường xuyên lấy nhẫn đeo cho 'cậu nhỏ', người đàn ông 55 tuổi phải nhập viện do bất ngờ gặp sự cố. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng dương vật "căng thẳng", tím bầm do ứ máu. Nguyên nhân do bị chiếc nhẫn siết chặt ở gốc.

Trong cơn đau nhức, người đàn ông đã có vợ con cho biết chính ông đã "đeo nhẫn cho cậu nhỏ" và thừa nhận thi thoảng ông vẫn làm vậy. "Lần này không hiểu sao khi tôi mang vào thì 'bộ chỉ huy mất kiểm soát' theo chiều hướng căng lên khiến không thể lấy chiếc nhẫn ra", bệnh nhân nói với bác sĩ.

Trước ca bệnh hy hữu, các bác sĩ đã phải nhanh chóng hội ý và quyết định dùng kìm cắt đứt chiếc nhẫn bằng vàng sau khi đã gây tê tại chỗ cho người bệnh.

Gặp nạn vì thú vui tự bẻ 'cậu nhỏ'

Thư giãn bằng cách bẻ 'chỗ ấy' như kiểu bẻ khớp ngón tay, một thanh niên 25 tuổi ở TP HCM đã phải nhập viện. Bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng dương vật bầm tím, sưng to gây đau nhức. Các chẩn đoán sau đó xác định, vỏ bao thể hang (ống chứa máu nằm trong thân dương vật) của anh này bị tổn thương.

Người bệnh ngượng ngùng cho biết, đây không phải đầu tiên "tập thể dục" cho "cậu nhỏ" bằng cách này. "Lần này sau khi bẻ tôi thấy đau nhói, sau đó dương vật ê ẩm và sưng to dần". Đây không phải là lần đầu tiên, Bệnh viện Chợ Rẫy nói riêng và các bệnh viện có khoa Nam học tại TP HCM nói chung, tiếp nhận tai nạn do tự sướng bằng những cách "bá đạo".

Tự cắt đứt 'của quý' trong cơn ngáo đá

Chơi ma túy đá trong giờ nghỉ trưa, công nhân 22 tuổi phê thuốc, tự dùng dao cắt đứt lìa dương vật của mình. Các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bình Dân (TP HCM) cho biết, bệnh nhân được đưa đến trong tình trạng vật vã do ma túy đá, vùng kín đầm đìa máu, dương vật bị cắt lìa được người đưa đến bảo quản cẩn thận.

Theo lời đồng nghiệp của bệnh nhân, anh này làm việc tại một công ty ở quận 2, trong giờ nghỉ trưa, lén chơi ma túy đá và lên cơn thăng hoa nên mất kiểm soát.

Hỏng dương vật vì bơm silicon

Tự ti vì dương vật của mình bé, nghe mấy người bạn truyền miệng bảo bơm vào sẽ cải thiện kích thước đáng kể, người đàn ông 57 tuổi ở Cần Thơ đã làm thử. Tuy nhiên mọi thứ chỉ tốt đẹp ở thời gian đầu. Vài tháng sau đó, dương vật của ông sưng to, biến dạng và gây đau đớn. Khi nhập viện, dương vật đã chai sần, biến dạng và gây đau nhức.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định lượng silicon bơm vào trước đó đã vón thành cục, nằm dưới lớp da của dương vật khiến "cậu nhỏ" sần sùi biến dạng. Một khối silicon còn tràn phủ che lấp bao quy đầu.

Đây không phải là lần đầu tiên các bác sĩ tiếp nhận quý ông gặp nạn do bơm silicon để tăng kích thước "của quý" và các thống kê sơ bộ tại khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (TP HCM) cho thấy, số ca nhập viện nhiều nhất tập trung vào tỉnh Cà Mau.

