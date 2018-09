Những ca bệnh hy hữu ở Việt Nam năm 2017

Vỏ chai thủy tinh chui vào ngực, ho ra tiếng kèn, con đỉa sống trong phổi... là những ca bệnh khiến bác sĩ cũng kinh ngạc.

Vỏ chai thủy tinh chui vào ngực

Hồi tháng 5, cú ngã khiến người đàn ông 53 tuổi ở Đà Nẵng gãy hai xương sườn và bị một dị vật xuyên ngực. Mãi khi đến bệnh viện, các bác sĩ mới biết đó là chiếc vỏ chai thủy tinh.

Các bác sĩ đã tiến hành chụp chiếu, kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận một vỏ chai làm bằng thủy tinh đang nằm gọn bên trong lồng ngực với tư thế đầu chai chúi xuống dưới. Để xuyên vào cơ thể, chiếc vỏ chai đã làm gãy 2 xương sườn của nạn nhân.

Thai nằm trong lách

Người phụ nữ đến một bệnh viện ở Hà Nội hồi đầu tháng 12 với bụng u to như mang thai. Các bác sĩ siêu âm không phát hiện khối thai trong tử cung, tuy nhiên, kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số mang thai rất cao. Tiến hành khám tổng thể, siêu âm, rà soát vùng ổ bụng và bất ngờ phát hiện thai nằm trong lá lách.

Y văn thế giới chỉ mới ghi nhận 9 trường hợp tương tự. Với trường hợp này là khối thai lạc chỗ, nếu để lâu thai vỡ nguy hiểm đến tính mạng.

Bé 2 tuổi bị thìa cắm vào họng

Tai nạn xảy ra hồi tháng 1. Người nhà của bé cho biết khi nghe bé khóc thét và ngã ra thì chiếc thìa đã cắm vào họng. Quá hốt hoảng, bố mẹ bé lập tức rút chiếc thìa ra.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM), vùng cổ và ngực của bé sưng phù nghi do vết thương bên trong gây nên. Sau khi thăm khám, các bác sĩ ghi nhận phần da bên trong cổ và ngực bị tràn khí gây chèn ép. Đây không phải là lần đầu các bác sĩ tiếp nhận tai nạn do trẻ ngậm các vật dụng sinh hoạt rồi té ngã.

Cây sắt xuyên từ bắp chân lên đùi

Bệnh nhân nhập viện tháng 4 trong tình trạng cây sắt tròn bằng ngón tay, dài hơn nửa mét vẫn còn xuyên dọc chân trái. Tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM, thiếu nữ 15 tuổi nhà ở quận Bình Tân tỉnh táo song tình trạng tổn thương khiến các bác sĩ phải rùng mình.

Bệnh nhân cho biết tai nạn xảy ra khi em đang chạy xe máy, gặp khúc quanh thì thắng gấp nên ngã trượt vào đống thanh sắt của một công trình xây ở bên đường. Cú trượt mạnh khiến một thanh sắt đâm vào đùi.

Bị vợ cắt của quý vứt xuống kênh

Nghi ngờ chồng có bồ, nên đợi lúc anh ta ngủ say, vợ dùng dao cắt rồi ném 'của quý' chồng xuống dòng kênh ở gần nhà. Vụ việc xảy ra ở Tân Thạnh, Long An hồi tháng 2 khiến anh chồng 39 tuổi phải nhập viện trong tình trạng chỗ kín đầm đìa máu. Các bác sĩ kịp thời cấp cứu, tuy nhiên bệnh nhân phải chịu cảnh "tàn phế" suốt đời do không thể nối lại.

Đỉa sống trong phổi cả năm không biết

Bắt được con đỉa từ mũi trong một lần đi suối, người đàn ông 31 tuổi không biết vẫn còn một con nữa âm thầm chui vào phổi mình. Bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) trong tình trạng thường xuyên ho khạc ra máu tươi. Kết quả nội soi cho thấy lượng máu chảy ra từ những vết thương ở khí quản. "Chúng tôi tiếp tục lần theo vị trí chảy máu để tìm nguyên nhân thì phát hiện một con đỉa dài khoảng 5 cm đang hút máu", một bác sĩ cho biết.

Nuốt thanh sắt để trốn trại cai nghiện

Tại Bệnh viện quận 2 (TP HCM), nam trại viên cai nghiện tên Nguyễn kêu đau bụng dữ dội. Kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận hai thanh sắt đâm xuyên thành dạ dày của anh này.

Thanh sắt đã gây phù nề niêm mạc và chảy máu thành dạ dày. Bệnh nhân lập tức được chuyển đến phòng mổ. Theo một số quản trại, để thoát khỏi sự quản thúc, trại viên thường tìm mọi cách, trong đó có giả bệnh để được đưa đi cấp cứu rồi trốn thoát ở bệnh viện.

Bị kim may chui từ ngực vào tim

Trường hợp hiếm gặp trên thế giới xảy ra với cậu học sinh lớp 8 ở Bình Phước. Bé nhập viện trong tình trạng khó thở và đau nhói ở tim. Trước đó vài tháng, bệnh nhân nằm lên một chiếc gối thì bị kim may quần áo đâm vào ngực nhưng khi lấy ra thì kim gãy một nửa.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cho biết chẩn đoán hình ảnh cho thấy bé bị tràn dịch màng tim. Mở cơ ngực tìm kiếm không tìm thấy dị vật, mãi đến khi chụp CT mới phát hiện ở vùng tim trái có hình một cây kim.

Em bé ho ra tiếng kèn

Cứ mỗi lần ho, cậu bé lại phát ra tiếng kèn 'toe toe', hiện tượng lạ kéo dài nhiều tháng liền. Thấy tình trạng ho ra tiếng kèn của con không giảm, người bố đưa bé từ Long An lên TP HCM để chữa trị. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, phải dùng đến kỹ thuật chụp ảnh có tái tạo 3D các bác sĩ mới phát hiện được nguyên nhân là chiếc lõi kèn nằm ở phổi bên phải. Trước đó cậu bé chơi thổi kèn nhựa và bị sặc nuốt vào trong.