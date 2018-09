Nhầm tưởng bị HIV, gã trai giết bạn gái

Chỉ kịp nhìn từ 'dương tính' trong tờ xét nghiệm, Quyết nghĩ mình bị HIV nên sát hại bạn gái, người mà hắn cho là nguyên nhân truyền bệnh.

Mới đây, vụ án xét xử hung thủ Nguyễn Văn Quyết (sinh năm 1993, ngụ tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) về hành vi giết người tình là chị Nguyễn Thị My (sinh năm 1993, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã diễn ra trong nước mắt. Bị cáo tỏ ra ăn năn hối lỗi, liên tục quay sang nhìn mẹ, nhìn gia đình bị hại để cầu xin sự tha thứ. Còn gia đình bị hại, trước sự ăn năn của bị cáo, đã nén nỗi đau mất con gái mà xin cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau khi ly thân với chồng, Nguyễn Thị My nảy sinh tình cảm với Nguyễn Văn Quyết khi hai người cùng làm tại một quán ăn. Chưa đầy một tháng sau khi gặp nhau, cả hai ra thuê phòng trọ trên địa bàn quận Cầu Giấy và sống với nhau như hai vợ chồng. Tuy nhiên sau một thời gian, chị My có tình cảm với người khác và quyết định chia tay với Quyết.

Đau khổ vì tình đầu tan vỡ, ngày 6/11/2014, Quyết nghĩ đến việc sát hại tình cũ rồi sau đó sẽ tự tử để “vĩnh viễn không chia lìa”. Tối cùng ngày, Quyết mò lên tầng hai nơi chị ở, xông vào phòng rồi tắt đèn, cầm dao đâm nạn nhân nhiều nhát. Sau khi xuống tay với người mình yêu, Quyết cởi áo khoác và ngồi xuống cạnh chị My, cầm dao tự đâm 2 nhát vào sườn trái và ngực với ý định tự tử cùng người yêu.

Nghe thấy tiếng động, bạn chị My cùng dãy trọ nhanh chóng báo tin cho lực lượng chức năng. Khi cơ quan công an đến phá cửa phòng thì thấy Quyết và chị My đang nằm trên vũng máu nên đã nhanh chóng đưa cả hai đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị My đã tử vong, còn Quyết thì được cứu sống và cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Trước phiên tòa, bị cáo khai ý định của mình là sát hại chị My rồi sẽ tự tử cùng để hai người “mãi mãi được ở bên nhau”. Không tin với động cơ như vậy mà khiến một thanh niên không phải dạng chơi bời, phá phách gì lại có thể nhẫn tâm xuống tay sát hại người tình, hội đồng xét xử đã động viên Quyết khai báo thành thật để nhận khoan hồng từ pháp luật. Lúc này, bị cáo mới khai nhận, trong số những nguyên nhân khiến Quyết giết chị My đến cùng là do bị cáo nghĩ chính chị đã truyền cho mình “căn bệnh thế kỷ”.

Bị cáo Nguyễn Văn Quyết tại tòa.

Quyết cho biết, hai người sống chung với nhau và thường xuyên quan hệ tình dục. Sau một thời gian Quyết thấy bộ phận sinh dục của mình bị nấm và đau nhức. Lúc đầu, còn đôi chút ngại ngùng và xấu hổ nên Quyết âm thầm chịu đựng một mình nhưng đến khi tình trạng đau nhức càng tăng, Quyết gọi điện về cho mẹ nói chuyện. Bà mẹ khuyên Quyết nên đến bệnh viện khám.

Nhận tờ kết quả từ bác sĩ, chưa kịp xem xét, hỏi han kỹ lưỡng, chỉ kịp nhìn thấy hai chữ “dương tính”, Quyết đã nghĩ đó là “dương tính với HIV”.

Đau đớn vì bị người tình đoạn tuyệt, lại thêm nghĩ mình nhiễm HIV từ người yêu, Quyết điên cuồng gọi điện cho My để nói chuyện. Khi nhận được những lời thách thức từ chị My, Quyết càng căm hận và quyết định trả thù.

Trước khi trả thù Quyết đã viết một lá thư để lại, nội dung trong đó là xin mẹ và các chị tha thứ cho đứa con bất hiếu và đứa em tội lỗi, đồng thời mong mọi người đừng quá đau buồn mà sinh ốm đau bệnh tật. Viết xong lá thư, Quyết đi mua dao và đến phòng trọ của chị My và gây án như đã kể trên.

Mẹ của nạn nhân My gần như khóc suốt phiên tòa, bà xót thương đứa con gái xinh đẹp nhưng lại gặp lắm nỗi truân chuyên, đang dang dở tình cũ tìm hạnh phúc mới thì lại gặp tai họa. Còn bà Xuân (mẹ của bị cáo Quyết) cũng nén nỗi đau khi nhìn thấy đứa con của mình phải đứng trước vành móng ngựa để tha thiết xin hội đồng xét xử xem xét để con bà có cơ hội chuộc tội.

Bà Xuân cho biết, có lần bị cáo dẫn chị My về nhà chơi. Mới nói chuyện cùng cô này vài câu nhưng bà đã không đồng ý chuyện tình của hai người. Sau đó, biết chị My có gia đình và một con gái, bà đã nhiều lần khuyên con trai không nên tiếp tục quan hệ. Nhưng Quyết đã dành tất cả tình cảm đầu đời của mình cho chị My nên những lời khuyên của người mẹ trở nên vô nghĩa.

Gia đình chị My cũng không quá gay gắt trước phiên tòa, họ chỉ âm thầm khóc, cũng không một lời trách móc bị cáo. Thậm chí, chồng và cha của nạn nhân còn lên tiếng xin hội đồng xét xử xem xét giảm án cho bị cáo vì cũng thông cảm phần nào cho những suy nghĩ non nớt và bồng bột, cộng với sự si tình mông muội của bị cáo. Bà Xuân ngồi ngây người, những giọt nước mắt biết ơn lại rơi trên gương mặt khắc khổ khi nghe được những lời nói ân tình từ phía gia đình bị hại.

Vị luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày, bị cáo là thanh niên mới lớn từ nông thôn ra Hà Nội lao động kiếm sống, chưa một lần biết đến tình yêu và quan hệ nam nữ. Sau khi yêu nạn nhân và bị cự tuyệt, lại thêm căn bệnh bị lây nhiễm từ đường tình dục nên bị cáo hoảng loạn, nghĩ rằng mình bị HIV sẽ không còn được sống, sẽ làm khổ gia đình nên đã viết thư tuyệt mệnh gửi bố mẹ và tìm cách sát hại người tình. Trên thực tế, căn bệnh của Quyết chỉ là một bệnh truyền nghiễm qua đường tình dục, không phải là HIV như hắn nghĩ.

Nghe những lời bào chữa của luật sư, gia đình và chồng nạn nhân cũng chấp nhận tha thứ cho sự bồng bột, suy nghĩ ấu trĩ của cậu trai mới lớn nên đã xin hội đồng xét xử mở lượng khoan hồng dể bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời, chuộc lại những lỗi lầm mà bị cáo đã gây ra.

Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, ghi nhận những ý kiến của các bên liên quan trong phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quyết tù chung thân vì tội Giết người. Khi nghe tuyên án, bà Xuân lật đật lau nước mắt, chạy lại chỗ bố mẹ chị My để nắm tay, bày tỏ lòng biết ơn. Còn Quyết khóc nức nở như một đứa trẻ khi phải từ biệt mọi người trong gia đình để ra xe về trại giam.

Theo Pháp Luật Việt Nam

* Tên nạn nhân đã thay đổi