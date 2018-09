Người vợ gào khóc khi chồng chết trong ôtô cùng tình nhân

Được đưa đến hiện trường nhận dạng, người phụ nữ khóc ngất nhiều giờ khi thấy chồng và nhân tình gục chết trong ôtô, thi thể có nhiều vết đạn.

Chiều 15/8, trong căn nhà 2 tầng khang trang ở Khu phố 5, phường Thạnh Xuân quận 12, TP HCM, nhiều người thân đang dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đưa thi thể ông Đinh Khắc Tú (42 tuổi), người nghi dùng súng tự sát trong ôtô cùng với bà Bùi Liên Thời (38 tuổi) về lo hậu sự. "Hai con của ông Tú đang đi học vẫn chưa hay tin bố đã mất", người em họ cho hay.

Vợ ông Tú (áo đỏ) liên tục khóc vì chồng chết đột ngột. Ảnh: A.X

Khoảng 9h sáng nay gia đình nhận điện thoại của công an phường bảo người nhà đến công an, không nói rõ là ông đã chết. Được đưa đến nơi có chiếc ôtô của gia đình ở con hẻm dẫn vào khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương) vợ ông Tú khóc ngất khi thấy chồng chết dựa đầu vào thi thể bà Thời.

Sau khi làm việc với công an, vợ anh Tú có mặt ở bệnh viện để chờ nhận thi thể chồng. Bà vẫn liên tục gào khóc. Người vợ cho biết, trong quá trình làm ăn, hai vợ chồng quen biết bà Thời từ nhiều năm nay. Thời gian gần đây, bà phát hiện chồng cùng nữ đối tác này có quan hệ tình cảm với nhau và đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng không được.

Kể với người thân, vợ ông Tú cho biết ông từng qua Campuchia đánh bài, vay nợ hơn một tỷ đồng và cầm giấy tờ ôtô. Vài hôm trước, ông Tú nhờ bà vay tiền ngân hàng để trả nợ. "Anh ấy rời khỏi nhà sáng 14/8. Tối qua, không thấy về, tôi liên tục gọi cho chồng và Thời nhưng cả hai không bắt máy. Đến khuya cùng ngày, tôi tiếp tục gọi và nhắn tin cho cả hai nhưng không ai trả lời", bà nói.

Trong khi đó, bà Thời sống trong căn nhà 3 tầng ở đối diện chợ An Nhơn, phường 6, quận Gò Vấp, cách nhà ông Tú vài km. Bà đang là giám đốc một công ty bao bì ở quận Gò Vấp và là một doanh nhân rất giỏi. Người thân cho biết, khoảng 4 năm trước, chồng bà chết vì bệnh hiểm nghèo, để lại hai con nhỏ. Hai năm sau, con út của bà cũng qua đời do bị nước cuốn. Hiện bà Thời còn người mẹ già ở Hà Nội.

"Chúng tôi chỉ biết họ là đối tác làm ăn với nhau. Chị Thời rất ít khi chia sẻ với người ngoài nên không hay biết gì về quan hệ tình cảm, nếu có, của họ", một người quen của bà Thời nói.

Nhà của ông Tú ở quận 12. Ảnh: Châu Thành

Ông Nguyễn Viết Đấu, Tổ phó khu phố cũng là người thân vợ chồng anh Tú cho biết, khoảng 9h sáng nay, ông nhận điện thoại của công an phường Thạnh Xuân bảo xác minh anh Tú có ở địa phương hay không và thông báo người nhà đến công an. "Công an chỉ yêu cầu vợ đến làm việc, chứ không thông báo rõ là anh ấy đã chết", ông Đấu nhớ lại.

Theo ông Đấu, anh Tú và vợ Lê Thị Ngọc Chung cưới nhau cách nay gần 20 năm, hiện có hai đứa con, một trai 15 tuổi và một gái 10 tuổi. Sau khi sinh đứa con đầu, anh Tú đi lao động nước ngoài vài năm. Trở về nước, anh mở công ty kinh doanh hạt nhựa tại nhà, còn vợ lo chăm con. "Hai vợ chồng sống hòa đồng với hàng xóm, không xích mích với ai", ông Đấu khẳng định.

Vị Tổ phó khu phố cũng cho biết, cách nay hơn một tháng, vợ anh Tú có dẫn hai con đi du lịch vài tuần ở Hà Nội và mới trở về lại nhà. "Lần cuối tôi gặp anh Tú là hôm sáng thứ hai vừa qua. Lúc đó, anh ấy đang đứng trước nhà cùng vợ và các con, họ nói chuyện vui vẻ. Nghe tôi bảo là còn chưa trả cái máy khoan đã mượn thì anh ấy cười", ông Đấu cho biết.

Ông Đấu cho biết, anh Tú còn người em gái ở cùng mẹ già ngoài Hà Nội. Chiếc ôtô Fortuner được ông mua cách nay khoảng 3 năm. Anh đi làm sớm và tối về nhà, thi thoảng cũng qua đêm ở ngoài. "Ngoài công việc, anh Tú còn rất đam mê chơi thể thao, trong đó thường xuyên đánh quần vợt. Cách đây vài tháng, anh có tâm sự với tôi là công việc làm ăn đang gặp khó khăn vì sự vụ bạo động ở Bình Dương", ông cho biết.

Đến chiều tối cùng ngày, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, thi thể hai nạn nhân được bàn giao cho gia đình. Thi thể chị Thời sẽ được đưa về nhà lạnh của Bệnh viện 175 TP HCM đợi người thân từ Hà Nội vào. Còn thi thể người đàn ông được gia đình đưa về tổ chức tang lễ.

Ông Tú và bà Thời gục chết bên nhau. Ảnh: Nguyệt Triều

Trước đó, 5h sáng 15/8, người dân trong con hẻm dẫn vào khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương phát hiện chiếc ôtô Fortuner có vết đạn bắn ở cửa kính. Nhìn vào bên trong, mọi người hốt hoảng khi thấy đôi nam nữ gục chết. Người dân cho biết, chiếc ôtô đã đậu tại điểm trên lúc 10h sáng 14/8.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu được 3 đầu đạn bắn xuyên ra ngoài và 7 vỏ đạn còn trong xe. Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua dấu vết hiện trường cùng lời khai nhân chứng cho thấy đây là một vụ tự gây án. Anh Tú bị tình nghi đã bắn chết chị Thời sau đó tự sát.

Châu Thành