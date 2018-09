Người phụ nữ trốn chạy cùng nghi can vụ thảm sát Yên Bái

Hán và Hùng có quan hệ tình cảm với nhau. Sau khi ra tay sát hại cả gia đình nạn nhân, hai người đã cùng nhau bỏ trốn.

Cơ quan công an đang truy tìm Đặng Văn Hùng (26 tuổi), nghi can vụ án giết người xảy ra 3 ngày trước tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. Theo công an, Hùng đi cùng cô gái tên Nguyễn Thị Hán (tức Hương, 36 tuổi) trú tại Tân Hợp, Văn Yên, Yên Bái. Nhiều thông tin cho rằng khi vụ thảm sát gia đình anh Long xảy ra, Hán cũng có mặt tại hiện trường.

Ông Trần Xuân Lọng, (chú ruột nạn nhân Long) cho biết: “Cách đây chưa lâu, Hán bỏ nhà chồng ở thôn Làng Bang Hạ và quay về nhà mẹ đẻ tại xã Tân Hợp. Thương cô ta đang nuôi con nhỏ vất vả, anh Long đồng ý để Hán tới làm thuê nương quế với mong muốn giúp chị ta kiếm thêm thu nhập nuôi con. Làm nương cho anh Long được ít bữa, người phụ nữ 3 mặt con này có 'dính' vào mối quan hệ tình cảm với nghi phạm Hùng.

Chân dung Nguyễn Thị Hán - cô gái được cho là tình nhân đang trốn chạy với Hùng.

Do nương quế của anh Long và Hùng sát nhau nên cả 2 càng có điều kiện gần gũi, và sau đó chị ta bỏ hẳn công việc ở nhà anh Long để sang làm chung với Hùng. Kể từ khi biết mối quan hệ này, anh Long đã ra sức ngăn cản do thương lũ trẻ con của Hán.

Nói về Hán, ông Nguyễn Văn Tốt, Công an phụ trách xã Đại Sơn cho hay: "Cuộc sống của chị ta với chồng nhiều lần cơm không lành, canh không ngọt. Hôm 2/8, chúng tôi có thấy cô ấy đi cùng nghi phạm Hùng về đây, nhưng không vào trong thôn mà lại xin ngủ nhờ ở nhà một người quen trong xã. Tuy nhiên chủ nhà đã từ chối và cả 2 dẫn nhau đi cho tới khi xảy ra vụ thảm sát”.

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái thông báo đến C52-Bộ Công an; công an các tỉnh, thành phố trong cả nướ đề nghị phối hợp truy tìm.

Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, thiếu tướng Đặng Trần Chiêu nhận định, việc Hùng đi cùng với bạn gái tên Hương là một lợi thế với cảnh sát. "Hai người đi cùng nhau sẽ dễ bị phát hiện hơn và cũng dễ hỏi thông tin từ người dân. Cần tập trung lực lượng và tinh thần cao hơn nữa để có thể nhanh chóng tìm ra", tướng Chiêu nói.

Vụ thảm án chưa từng có tại Yên Bái do Hùng là nghi can được xác định xảy ra cuối ngày 12/8. Theo cáo buộc, do tranh chấp đất làm nương và nguồn nước tưới tiêu, Hùng đã giết bốn người họ hàng gồm anh Trần Đức Long (23 tuổi), chị Phàn Thị Hoa (20 tuổi, vợ anh Long) cùng con trai 2 tuổi của đôi vợ chồng này và Phàn Thị Hà (15 tuổi, em chị Hoa). Công an nghi ngờ Hùng có mang theo súng và dao khi lẩn trốn.

