Người mẹ trẻ vào rừng 'chuộc mạng' con gái 4 tuổi

Kiệt sức vì đi bộ xa và nhiều ngày lo lắng cho con gái bị bắt cóc, chị Hồng đã ngất lịm khi vừa đến điểm hẹn trong rừng sâu.

Sau 3 ngày bé Lê Hồng Hoa bị anh họ Lê Hàn Văn Tâm (20 tuổi) bắt cóc, Công an huyện Xuyên Mộc đã phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giải thoát được cháu bé. Tuy nhiên, do nghi can nhanh chóng lủi vào rừng sâu lẩn trốn, buộc cảnh sát phải ráo riết truy tìm.

Đại tá Nguyễn Văn Minh – Trưởng Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, sau hai ngày tìm kiếm Tâm và nắm bắt thông tin từ phía gia đình, đến sáng 24/3, nam thanh niên đã liên lạc với chị Sơn Thị Thu Hồng (26 tuổi, mẹ của cháu Hoa và cũng là thím ruột của Tâm) yêu cầu được gặp mặt rồi mới trao trả cháu Hoa. Tuy nhiên hắn chưa cho biết địa điểm và thời gian cụ thể.

Đến 18h30, Tâm gọi điện bảo chị Hồng đến gặp tại một nơi hoang vắng trong rừng, đồng thời yêu cầu người nhà chở chị này đến cách địa điểm hẹn gặp khoảng 1 km rồi để chị Hồng đi bộ đến. "Nếu có bất cứ ai đi cùng sẽ không đảm bảo tính mạng của cả hai mẹ con", Tâm dọa.

Xác định Tâm rất nhanh nhẹn và thông thuộc địa hình do có những năm tháng săn bắt chim chuột trong các khu rừng và không loại trừ khả năng xảy ra tình huống xấu đến con tin và chị Hồng nên ban chỉ huy chỉ đạo các trinh sát không được bám theo.

Chị Hồng một mình đến gặp Tâm. Kiệt sức vì đi bộ xa và nhiều ngày lo lắng vì con gái bị hắn bắt đi, nên khi vừa đến nơi chị Hồng ngất lịm. Tâm lót tấm nylon cho chị Hồng nằm nghỉ. Hắn lục túi lấy điện thoại của chị này, gọi cho cha mình là ông Lê Văn Chuông, yêu cầu chạy xe đến đón cháu Hoa.

Khi chị Hồng hồi tỉnh, Tâm yêu cầu phải nằm yên để hắn đưa bé gái đi trả. "Đừng có mà không nghe lời, tôi làm gì với con bé không biết đâu", hắn lại dọa.

Tâm hướng dẫn ông Chuông đến địa điểm gần một con suối nhỏ để nhận cháu Hoa. Lần tìm một lúc, ông Chuông thấy thấp thoáng một người đàn ông và cháu bé đang đứng gần bờ suối. Khi lại gần thì đúng là cháu Hoa nhưng người kia lại là một người trung niên đang đi chích cá tại con suối.

"Đang rà cá tôi nghe tiếng động sau lưng, quay lên thì đã thấy một bóng người trên xe. Tôi hốt hoảng vì tưởng là ma, mãi sau mới nhận ra cháu bé đang ngồi thản nhiên trên xe của mình. Đang thắc mắc con bé ở đâu ra thì ông Chuông xuất hiện", người này khai với cảnh sát.

Sau khi đưa cháu Hoa về trụ sở UBND xã Bưng Riềng, lực lượng chức năng đã cử các y bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho nạn nhân. Dù sau 3 ngày bị anh họ dẫn đi, phải lội suối trèo đèo nhưng cháu Hoa vẫn rất tươi tỉnh và khỏe mạnh. Chỉ có bộ quần áo là bẩn thỉu và nặng mùi.

Lúc này, vòng vây của cảnh sát dần siết chặt khu vực chị Hồng gặp Tâm. Trong đêm tối, các trinh sát lần mò từng gốc cây, nín thở, để Tâm không phát hiện sẽ gây bất lợi cho chị Hồng. Tuy nhiên, khi gần đến nơi thì các trinh sát phát hiện chị Hồng đang lững thững đi ra. Mọi người cùng bật dậy, bủa đi truy lùng Tâm nhưng suốt nhiều giờ vẫn không thấy.

Làm việc với cơ quan điều tra, chị Hồng cho biết, trong thời gian giáp mặt, Tâm luôn tỏ ra nhẹ nhàng và chỉ nói chuyện tình cảm. Sau đó hắn để chị về còn mình len lỏi vào bóng đêm, lẩn trốn.

Trước đó, theo gia đình vợ chồng chị Hồng, dù chị này lấy chú ruột nhưng Tâm “trót yêu” bà thím trong suốt thời gian dài. Không được "người trong mộng" chấp nhận trong khi gia đình hết mực khuyên can, nam thanh niên đã hai lần uống thuốc trừ sâu và đập đầu vào trụ điện tự tử nhưng được gia đình kịp thời đưa đi cấp cứu. Khoảng 20h ngày 21/3, vì muốn gây áp lực để được gặp bà thím, Tâm đã bắt cóc cháu Hoa đưa vào rừng rồi đòi gặp chị Hồng mới thả con tin.

Công an huyện Xuyên Mộc và Phòng PC45 Công an tỉnh Vũng Tàu kêu gọi Tâm ra đầu thú hoặc ai biết nghi can này ở đâu thì báo về cho cơ quan điều tra.

