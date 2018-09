Người mẹ dùng mồi lửa thiêu 3 con đẻ ở Hà Giang

Mấy đã thắt cổ sau đó dùng lửa phóng hỏa thiêu chết những đứa con của mình rồi trốn vào rừng sâu.

Đại tá Đỗ Tiến Dũng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết đêm 15, rạng sáng 16/8 tại thôn Quang Minh, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Do mâu thuẫn gia đình nên nghi can là Phàn Mùi Mấy (sinh năm 1991, dân tộc Dao) đã giết chết 3 con đẻ của mình gồm 2 cháu gái và 1 cháu trai. Cháu lớn nhất sinh năm 2011, cháu thứ hai sinh năm 2013 và cháu bé mới 14 tháng tuổi rồi trốn vào rừng sâu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã trực tiếp có mặt tại nơi xảy ra vụ án.

Tại hiện trường, nghi can đã đốt 3 người con ruột của mình, nhưng quá trình điều tra cho thấy cả 3 cháu bé đều bị thắt cổ sau đó mới đốt và hung thủ đã đốt cháy một góc nhà.

Hơn 12 giờ đồng hồ, dưới sự chỉ huy của Đại tá Đỗ Tiến Dũng, Phó Giám đốc - Công an tỉnh Hà Giang, lực lượng Công an tỉnh Hà Giang đã huy động tối đa lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, truy, vây, bắt hung thủ trên đỉnh núi cao hàng nghìn mét. Cho đến 20 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Hà Giang đã bắt giữ được nghi can.

Qua đấu tranh, nghi can Phàn Mùi Mẩy đã khai nhận giết chết 3 con ruột của mình. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng nói trên.

Theo An Ninh Thủ Đô