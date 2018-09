Người mẹ 9X tuyệt vọng tìm con gái 2 tuổi

Người cha ngoại quốc của bé Tuyết hứa mang con đi chơi, tới chiều sẽ trả lại nhưng sau đó biến mất. Chị Tiền đau khổ tìm con suốt cả tháng qua.

Chị Ngô Thị Tiền (sinh năm 1990, hiện ngụ tại quận 8, TP HCM) đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng về việc một người đàn ông quốc tịch Pháp và vợ đã bắt giữ, chiếm đoạt bé gái con chị, 30 tháng tuổi.

Theo chị Tiền, đầu năm 2008, chị quen với ông Berger Thierry, quốc tịch Pháp. Tháng 8/2008, ông Thierry nói công ty của mình sẽ ký hợp đồng đưa chị ra Hội An làm việc. “Chúng tôi nảy sinh tình cảm và tháng 3/2012, tôi có thai, nhưng ông ấy không thừa nhận đứa trẻ trong bụng tôi là con của ông. Sau này tôi tìm hiểu thêm thì biết ông Thierry đã có vợ tên là Bảo Phương”, chị Tiền trình bày.

Ngày 14/12/2012, chị Tiền sinh con gái, đặt tên là Ngô Triệu Phi Tuyết. Giấy khai sinh ban đầu của bé Phi Tuyết chỉ có tên mẹ, không có tên cha.​ Tháng 2/2013, ông Thierry làm xét nghiệm ADN với Phi Tuyết và nhận con.

Đến tháng 10/2014, chị Tiền có thai lần hai với Thierry (bé trai). “Ông ấy cũng không thừa nhận đó là con của ông ta, ép tôi phải phá thai, nếu tôi cố tình sinh con thì ông sẽ đuổi cả nhà tôi ra khỏi nhà ở Hội An vì nhà đang đứng tên của người khác, đồng thời Thierry sẽ không nhận Phi Tuyết là con nữa”, chị Tiền kể lại.

Đầu tháng 11/2014, ông Thierry yêu cầu chị Tiền làm lại giấy khai sinh, bổ sung tên Thierry vào phần tên cha cháu Phi Tuyết. “Vì muốn tốt cho con mình, tránh việc bé thiệt thòi sau này, tôi đã đồng ý làm lại giấy khai sinh cho con với tên Berger Ngô Julia Triệu Phi Tuyết. Tôi đã yêu cầu sau khi làm lại giấy khai sinh, ông Thierry không được đến làm phiền mẹ con tôi. Tôi cũng không cần ông Thierry phải cấp dưỡng cho Phi Tuyết mà chỉ cần vợ chồng ông ta để yên cho mẹ con tôi được sống”, chị Tiền nói.

Chị Tiền vừa chăm đứa con thứ hai, vừa lo lắng tìm con gái đầu lòng.

Ngày 2/4, ông Thierry và bà Bảo Phương cùng luật sư đến gặp chị Tiền về việc làm hộ chiếu riêng cho bé Phi Tuyết. “Họ nói tháng 6 sẽ cho Phi Tuyết đi Pháp để làm quốc tịch Pháp. Ông Thierry yêu cầu tôi phải làm giấy ủy quyền cho bà Bảo Phương được toàn quyền quyết định mọi việc của Phi Tuyết, được quyền đưa con ra nước ngoài mà không cần sự cho phép của tôi. Tôi không đồng ý. Sau đó họ đề nghị tôi cho Phi Tuyết vào TP HCM chơi đến tháng 10 sẽ trả lại, mỗi tháng cho tôi 10 triệu đồng, nếu không, sẽ đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà ở Hội An. Tôi không đồng ý mà chỉ muốn con mình vào đó chơi mấy ngày rồi về lại".

Sáng 21/4, ông Thierry cùng lái xe tên Lê đến đề nghị chị Tiền đưa Phi Tuyết đi Đà Nẵng chơi trong ngày và hứa 18h sẽ đưa Phi Tuyết về, có viết giấy ghi rõ nội dung. Tuy nhiên, đến chiều, người mẹ liên lạc thì ông Thierry tắt máy, gọi cho Lê thì anh này nói ông Thierry đưa Phi Tuyết vào siêu thị, anh ngồi ngoài chờ mãi không thấy ra.

"Sau đó, tôi liên tục gọi điện cho ông Thierry, nhưng đều không liên lạc được. Sáng 22/4, ông Thierry nhắn là đã đưa Phi Tuyết vào TP HCM. Tôi đã yêu cầu ông ấy đưa con về nhưng không được. Tôi đã liên lạc với bà Bảo Phương và bà ấy xin tôi cho con chơi đến ngày sinh nhật của con trai nuôi của bà ấy”, chị Tiền kể.

Ngày 13/5, chị Tiền vào TP HCM, tìm đến nhà của bà Bảo Phương và ông Thierry tại phường 15, quận Tân Bình. Tại đây, bà Bảo Phương cho biết, ông Thierry đưa cháu Phi Tuyết đi chơi nhưng không biết họ đi đâu.

Đến 14h ngày 8/6, chị Tiền đến công an phường 15, quận Tân Bình để trình báo có người đã phát hiện con gái chị đã đi cùng bà Bảo Phương và được đưa vào nhà bà này buổi sáng cùng ngày.

“Họ nói cán bộ đang họp, bận lắm nên chưa tiếp tôi được. Nhưng do nóng ruột lo cho con gái mình nên tôi không thể chờ mãi, đến 14h30, tôi làm đơn tố giác tội phạm khẩn cấp và nộp ngay cho họ. Hơn một giờ sau khi nhận đơn, công an mới cử người đi cùng tôi đến nhà bà Bảo Phương. Đến nơi thì không thấy con gái tôi đâu”, chị Tiền thuật lại. Trong suốt câu chuyện, người mẹ ấy cứ lặp đi lặp lại: “Làm ơn giúp tôi đòi lại con. Tôi nhớ con tôi lắm!”.

Theo biên bản làm việc ngày 15/6 tại Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Tân Bình, điều tra viên cho ý kiến rằng, việc chị Tiền giao con cho ông Berger Thierry là thỏa thuận dân sự. Việc nuôi con như thế nào thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án, đề nghị chị Tiền khởi kiện ra tòa án để được giải quyết quyền được nuôi con theo pháp luật hoặc thông qua thỏa thuận giữa chị Tiền và ông Berger.

Ngay khi nhận biên bản này, chị Tiền đã làm đơn khiếu nại khẩn cấp đến công an TP HCM, Viện kiểm sát Nhân dân TP HCM. Điều đau khổ nhất của người mẹ này là hành tung của ông Berger rất “mờ ám”, do visa chỉ có thời hạn 3 tháng nên ông không đăng ký ổn định tại địa phương nào. Đầu tháng 6, khi chị Tiền nộp đơn lên TAND quận Tân Bình thì tòa không thụ lý vì ông Berger không còn đăng ký tạm trú tại đây nữa.

Đại úy Trương Công Bằng, Phó trưởng công an phường 15, quận Tân Bình, người tiếp nhận vụ việc, cho biết, hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên công an quận Tân Bình. “Ngày 3/6, qua đường bưu điện công an phường nhận được đơn của chị Tiền trình báo việc bà Bảo Phương, vợ ông Berger Thierry đang giữ con của chị ấy tại số nhà 43/1F đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình. Ngay chiều 3/6, đích thân tôi đã đến địa chỉ trên, nhưng chủ nhà khóa cửa, liên lạc được với chủ nhà, được người này cho biết đang đi du lịch, một tuần nữa mới về.

Sau đó, 14h ngày 8/6, chị Tiền đến công an phường trình báo và ngồi tại đây viết đơn tố giác việc bà Bảo Phương bắt cóc đồng thời đang giữ con chị, lúc này công an phường đang họp đơn vị, sau khi họp xong, chúng tôi đã cử tổ công tác gồm một đồng chí công an phường, hai dân phòng và một bảo vệ dân phố cùng chị Tiền đến địa chỉ để xác minh. Qua xác minh, chúng tôi không phát hiện con chị Tiền ở đây”.

Liên quan đến khiếu nại của chị Tiền khi cho rằng ông Bằng đã liên lạc với bà Bảo Phương - tức tiết lộ thông tin của người tố cáo, ông Bằng khẳng định mình không liên lạc với bà Bảo Phương khi nhận đơn tố cáo ngày 8/6 của chị Tiền.

Trong khi đó, theo luật sư Nguyễn Kiều Hưng, Giám đốc Hãng luật Giải Phóng thì vụ việc giữ trẻ em dưới ba tuổi (bé Phi Tuyết) này có dấu hiệu vi phạm điều 120 Bộ luật Hình sự quy định hành vi chiếm đoạt trẻ em và cần xem xét dưới khía cạnh hình sự.

Theo Phụ Nữ TP HCM