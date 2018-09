Người đàn ông Phú Yên đu thân tre suốt 10 giờ trong lũ

Bị nước cuốn trôi khi canô chở đoàn cứu hộ lật trên sông Cái, người đàn ông phải bám vào thân tre suốt 10 giờ trước khi được tìm thấy.

Rạng sáng 3/11, lãnh đạo UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đi canô đến giải cứu ôtô khách bị kẹt do lũ. Đi cùng đoàn có ông Nguyễn Thanh Tân (41 tuổi), chủ một doanh nghiệp.

Khi qua sông Cái, canô bất ngờ đâm vào thành cầu, lật nghiêng, khiến 4 người rơi xuống sông. "Mọi người được cứu đưa lên bờ, riêng ông Tân bị nước cuốn, mất tích", lãnh đạo huyện Đồng Xuân cho hay.

Nước lũ dâng cao ở Phú Yên, nhà người dân bị ngập sâu. Ảnh: N.X

Suốt 10 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ phát hiện ông Tân đu cây tre trên sông Kỳ Lộ, cơ thể tái nhợt. "Tôi bị nước cuốn rồi bám vào bụi tre với hy vọng có người nhìn thấy, may là mặc áo phao", người đàn ông nói khi được cứu.

Huyện Đồng Xuân, sáng nay nước lũ dâng cao, khiến 11 xã, thị trấn bị cô lập, nhiều tuyến đường ngập sâu. Các huyện Phú Mỡ, Xuân Quang 1, Xuân Sơn cũng bị lũ cô lập. "Hai người bị nước cuốn, mất tích trong lũ", lãnh đạo Phú Yên cho biết.

Nhiều địa phương tại tỉnh Bình Định cũng bị ngập trắng. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về tràn qua tỉnh lộ DT 640, đập Bà Rùa, bờ tràn Sông Tranh thuộc huyện Tuy Phước. Các khu dân cư ở thị trấn Tuy Phước, xã Phước Thuận, Phước Hòa, Phước Sơn bị cô lập khi ngập sâu cả mét. Người dân phải dùng thuyền để di chuyển.

Đến sáng nay, nhiều nơi ở TP Quy Nhơn đã ngập sâu cả 2 m, nước chảy xiết khiến việc đi lại người dân gặp khó khăn. Hàng loạt cây xanh bật gốc, sau trận mưa giông. Hơn 300 hộ dân ở phường Nhơn Phú được di tản đến nhà cộng đồng tránh lũ.

Nhiều tuyến đường ở Bình Định chìm trong nước. Ảnh: N.X

Tại Quảng Ngãi mưa trong nhiều ngày qua đã làm sạt lở quốc lộ 24C đi qua huyện Tây Trà, các dòng xe không thể đi qua. Ngoài ra, lũ cuốn trôi cầu Sông Riềng, xã Trà Phong và cô lập 130 hộ dân nơi đây. Những nơi bị sạt lở, chính quyền cắm biển cảnh báo để người dân cảnh giác khi đi qua, đảm bảo an toàn.

Do ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp với gió đông trên cao, nên trong 12h giờ qua từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, khu vực Gia Lai, Đăk Lăk đã có mưa to với lượng phổ biến 50-120 mm, có nơi gần 200 như Sơn Hòa (Phú Yên), An Khê (Gia Lai), M Đrăk (Đăk Lăk).

Cơ quan khí tượng cho biết, trong hai ngày tới, từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận tiếp tục có mưa to, tổng lượng phổ biến 50-100 mm, riêng các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa 100-250 mm, có nơi trên 250 mm. Các tỉnh Tây Nguyên mưa phổ biến 100-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Lũ các sông từ Bình Định đến Ninh Thuận và Đăk Lăk tiếp tục lên, nhiều nơi lên trên báo động 3 - mức nguy hiểm nhất.

Theo VnExpress