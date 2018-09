Người đàn ông mù chuyên may vest cho Tổng thống

Không nhìn thấy gì nhưng Nyangalio là thợ may được chính phủ Tanzania ưa chuộng nhất.

Ở tuổi 56, Abdallah Nyangalio (Tanzania) hiện là thợ may có tên tuổi trong làng thời trang thế giới. Các khách hàng của ông nhiều vô số, trong đó nổi bật nhất là cựu tổng thống Tanzania Jakaya Kikwete.

Người thợ mù Nyangalio có 26 năm kinh nghiệm may mặc.

Theo CGTN.com, Nyangalio bị hỏng đi đôi mắt vào năm 1989 do biến chứng của bệnh cao huyết áp. Đó là cú sốc lớn đối với ông khi mới 30 tuổi. Ông lo trở thành gánh nặng cho gia đình. Ngay sau đó, Nyangalio đã sang Nga để chữa trị nhưng đôi mắt của ông vẫn không thể phục hồi. Tuy nhiên, ở Nga, ông đã được dạy về may đo.

Sau 3 tháng kiên trì khổ luyện, cuối cùng Nyangalio đã tự may được quần áo cho mình. Ông cũng chịu không ít đau đớn do kéo và kim khâu đâm vào tay. Sau nhiều năm kinh nghiệm, Nyangalio đã trở thành thợ may có tiếng và thu hút được lượng lớn khách hàng. Một số thành viên quốc hội Tanzania cũng là khách ruột của người thợ mù 56 tuổi này.

Cựu tổng thống Tanzania Jakaya Kikwete rất thích mặc vest do ông Nyangalio may.

Hiện tại, Nyangalio dành chủ yếu thời gian để tư vấn thời trang và truyền dạy nghề cho những người trẻ tuổi bị khiếm thị khác ở Dar es Salaam thông qua chương trình do Cơ quan Phát triển Thương mại Tanzania tổ chức.

