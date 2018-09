Người đàn ông cấy toàn bộ khuôn mặt tìm được tình yêu

Một người đàn ông ở Mỹ, từng phải cấy ghép toàn bộ mặt sau một tai nạn súng, hạnh phúc khi tìm thấy người phụ nữ mà anh yêu thương.

Khuôn mặt đã được cấy ghép của Richard Norris. Ảnh: AP.

Richard Norris, 39 tuổi, đến từ bang Virginia, cho biết mỗi tháng một lần, anh lại hẹn gặp bạn gái Melanie Solis ở New Orleans dù cả hai cách xa nhau mấy nghìn km. Theo The Sun, cặp đôi quen nhau tại công viên trung tâm của thủ đô New York gần đây và đem lòng cảm mến nhau.

Người đàn ông, từng trải qua ca phẫu thuật mang tính bước ngoặt của cuộc đời cách đây 2 năm để chỉnh sửa khuôn mặt, tâm sự: "Tôi có cảm giác mình đã làm được nhiều điều trong hai năm qua. Tôi đã biến điều không thể thành có thể".

Norris tin rằng Solis chính là người bạn tâm giao mà anh mong đợi. Anh cho biết chính cô đã chủ động liên lạc vì xúc động trước câu chuyện của cuộc đời anh.

Norris và bạn gái Melanie Solis. Ảnh: Dailyentertainmentnews

"Tôi nhìn thấy bên trong Richard là một trái tim đẹp và tốt bụng. Đôi mắt và nụ cười của anh ấy hạ gục tôi ngay trong cái nhìn đầu tiên", Solis nói.

Theo New York Daily News, Norris vô tình dùng súng bắn vào mặt mình năm 22 tuổi, khiến anh bị mất mũi, xương gò má, môi, lưỡi, răng, xương hàm và cằm, chỉ còn lại đôi mắt và mặt sau của cổ họng. Sau khi rời bệnh viện, anh được trả về nhà ở vùng Hillsville, bang Virginia, và sống cuộc sống ẩn dật với bố mẹ trong 15 năm.

Norris trước khi bị tai nạn (ảnh trái), sau khi bị nạn (ảnh thứ hai từ trái sang) và sự thay đổi về khuôn mặt đến bây giờ. Ảnh: AP.

Cuộc sống của Norris bắt đầu thay đổi kể từ khi được tiến sĩ Eduardo Rodriguez cùng các cộng sự ở Trung tâm y tế thuộc Đại học Maryland tiến hành ca phẫu thuật cấy ghép mặt toàn diện trong 36 giờ.

Các bác sĩ dự đoán khả năng sống của Norris chỉ là 50%, nhưng anh đã khiến họ ngạc nhiên khi phục hồi sức khỏe kỳ diệu.

Hướng Dương