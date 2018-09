Người đàn ông Australia tử vong trong tai nạn giao thông ở Sài Gòn

Chạy xe máy trong làn ôtô ở quận 9, người đàn ông nước ngoài tông vào đuôi container và tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tin Tin

Rạng sáng 23/3, ông Mark Hall (53 tuổi) quốc tịch Australia chạy xe máy trong làn ôtô trên xa lộ Hà Nội, hướng từ quận 2 về quận 9. Khi đến trạm thu phí Rạch Chiếc thuộc phường Phước Long A, quận 9, người này tông thẳng vào đuôi ôtô container do tài xế tên La Niềm (28 tuổi, quê Trà Vinh) điều khiển, chạy cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh làm người đàn ông ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Xe máy hư hỏng nặng.

Do vụ việc có liên quan đến yếu tố người nước ngoài nên công an quận 9 đã bàn giao cho Phòng CSGT PC67 Công an TP HCM điều tra làm rõ.

Sơn Hoà