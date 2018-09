Đề nghị công an đưa cán bộ gây tai nạn chết người tới hiện trường, khi không được đáp ứng, người dân ở Hà Tĩnh dựng rạp phản đối.

Người dân dựng rạp giữa quốc lộ yêu cầu công an gây tai nạn ra trình diện

Sáng 19/2, công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cử cán bộ tới xã Phú Lộc để làm việc với người nhà ông Nguyễn Viết Ngụ (74 tuổi), đưa ra phương hướng xử lý vụ tai nạn khiến ông này tử vong ba hôm trước.

Theo hồ sơ, khoảng 12h ngày 16/2 (mùng 1 Tết Mậu Tuất), anh Phạm Cao Hoàng đi ôtô 5 chỗ biển Hà Tĩnh chạy trên quốc lộ 15A. Khi qua xã Phú Lộc (Can Lộc), xe tông trúng ông Ngụ đang đạp xe từ quán bên phải đường ra. Cú tông khiến ông Ngụ ngã xuống đường, tử vong do tụ máu não. Đèn trước ôtô vỡ, xe đạp hư hỏng.

Công an xã Phú Lộc cho biết sau tai nạn, tài xế Hoàng lái xe bỏ đi vài trăm mét, một vài người đi đường đã đuổi theo, yêu cầu dừng lại. Giữa anh Hoàng và người dân xảy ra mâu thuẫn. Công an huyện Can Lộc sau đó lập biên bản, đưa người và phương tiện về trụ sở làm việc.

Người dân dựng rạp giữa quốc lộ, đặt bàn ghế bên trong. Ảnh: Hùng Lê

Tại buổi thực nghiệm hiện trường vào chiều 18/2, nhiều người dân đã phản đối, không đồng tình với cách ứng xử của tài xế Hoàng vì anh này khi đưa ôtô tới đã thay biển số khác, đặt không đúng vị trí gây tai nạn.

9h sáng 19/2, hơn 100 người dân đã tập trung tại hiện trường. Người nhà nạn nhân yêu cầu công an huyện Can Lộc đưa tài xế Hoàng cùng ôtô gây tai nạn tới. Khi không được đáp ứng, họ cho xe chở cọc sắt tới dựng rạp giữa quốc lộ 15A, đặt bàn ghế trong rạp và đưa nhà tang bằng giấy đến.

Sự việc khiến các phương tiện đi qua đoạn đường này khó khăn, phải lách vào một bên để di chuyển.

Khoảng 10h, nhà chức trách đưa tài xế Hoàng đến, vào một nhà người dân bên cạnh hiện trường để viết biển bản, trình bày sự việc theo yêu cầu của người nhà nạn nhân.

"Chúng tôi yêu cầu tài xế phải viết tường trình, nói rõ tại sao lại thay biển số xe khi thực nghiệm hiện trường và nhận lỗi do mình gây ra", anh Nguyễn Sỹ Triều (22 tuổi, người nhà nạn nhân) nói.

Gần trưa, rạp được chuyển sang một bên đường và tháo gỡ sau khi được nhà chức trách thuyết phục. Ảnh: Hùng Lê

Thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng công an huyện Can Lộc, cho biết công an đã dựng xong hiện trường vào chiều qua, tài xế Hoàng thừa nhận mình là người gây tai nạn khiến ông Ngụ tử vong.

"Chúng tôi sẽ xử lý từng việc, đầu tiên là việc gây tai nạn, tiếp đến là việc dùng biển số giả", ông Tài nói trước hàng trăm người dân.

11h20 ngày 19/2, sau nhiều giờ bàn thảo, nhà chức trách đã thuyết phục được người nhà nạn nhân gỡ rạp giữa quốc lộ, giao thông trở lại bình thường.

"Tài xế Hoàng là cán bộ Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Hà Tĩnh", đại tá Trần Sinh Tố, Trưởng công an huyện Can Lộc, cho hay và khẳng định cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm vụ việc, không bao che.