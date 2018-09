Nghìn người hương khói, dâng cúng 200 triệu cho cặp 'rắn thần'

Cặp rắn xuất hiện trên một ngôi mộ vô danh ở Quảng Bình được cả nghìn người hương khói, dâng cúng hơn 200 triệu đồng.

Từ ngày 24/2, hàng nghìn người đổ về ngôi mộ vô danh ở cánh đồng thôn La Hà Tây (xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) để xem cặp rắn được đồn thổi là rắn thần. Hai con rắn một to một nhỏ, kích thước bằng ba ngón tay, dài gần một mét. Tuy có rất nhiều người đứng xem nhưng cặp rắn này không di chuyển. Nhiều người dùng tay và tiền mặt xoa vào rắn để lấy may mắn. Do nhiều người sờ vào nên người dân tưới nước liên tục lên cặp rắn này.

Người dân góp hơn 200 triệu đồng cúng cặp "rắn thần". Ảnh: MT

Ngôi mộ bên ngoài đắp bằng đá, được người dân cho hay là của một người phụ nữ ăn xin, mất từ thời Pháp thuộc. Lâu nay, người dân cho rằng ngôi mộ này rất linh thiêng, khi cần việc gì thành tâm khấn vái sẽ được ứng nguyện.

Cặp rắn xuất hiện trên ngôi mộ vô danh, không rời đi nên được người dân đồn thổi rắn thần. Ảnh: MT

Do nhiều người đổ đến xem rắn nên người dân tự dựng một rạp nhỏ ở ngôi mộ. Bên ngoài ngôi mộ có rất nhiều hương hoa, bánh kẹo và tiền mặt. Nhiều người lập hòm công đức. Đến sáng 1/3, chính quyền thôn La Hà Tây thống kê hơn 200 triệu đồng được người dân cúng “rắn thần”.

Ông Trần Văn Trọng, Chủ tịch UBND xã Quảng Văn, chia sẻ đây là chuyện tâm linh tự phát nên xã chưa tìm được cách giải quyết. “Chúng tôi giao công an xã giữ trật tự, còn tiền công đức giao thôn La Hà Tây quản lý, kiểm đếm và công khai cho dân biết”, ông Trọng nói. Hiện xã này đã báo cáo lên thị xã Ba Đồn và chờ hướng giải quyết.

Quang Hà