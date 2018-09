Nghi can giết đôi vợ chồng già vì nợ lô đề

Ngọc khai dùng búa và dao sát hại hai vợ chồng, cướp 3 nhẫn, 2 khuyên tai vàng, 4 điện thoại di động và cả đôi dép tổ ong, rồi đốt nhà phi tang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ Nguyễn Công Ngọc (25 tuổi, trú tại thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) để làm rõ hành vi giết người, cướp và huỷ hoại tài sản.

Nguyễn Công Ngọc là nghi can gây ra vụ sát hại dã man vợ chồng ông Nguyễn Văn Quân (59 tuổi) và vợ là bà Lê Thị Khuyến (57 tuổi) tại nhà riêng ở số 66, ngõ 24, phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) vào đêm ngày 24/12.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường.

Sau nhiều giờ đấu tranh, tại cơ quan điều tra, nghi can Nguyễn Công Ngọc khai dùng búa và dao sát hại vợ chồng ông Quân, sau đó cướp đi 3 nhẫn vàng, 2 khuyên tai vàng, 4 điện thoại di động, mũ bảo hiểm, thậm chí cả đôi dép. Sau khi giết ông bà Quân, Ngọc đã đốt nhà nạn nhân nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Công Ngọc là khách quen và thường xuyên mua xổ số, ghi lô đề nợ của bà Khuyến. Vì vậy, Ngọc đã nợ bà này lên đến hàng chục triệu đồng. Bà Khuyến nhiều lần đòi Ngọc trả tiền nhưng Ngọc đều khất đến lần sau.

Sau nhiều lần đòi không được, bà Khuyến dọa nếu không trả tiền sẽ đến thông báo với cơ quan Ngọc đang công tác. Bị đòi ráo riết, đêm 24/12, Ngọc đã tới nhà bà Khuyến và dùng búa, dao giết vợ chồng bà. Sau đó, Ngọc đốt nhà nạn nhân để che giấu hành vi phạm tội rồi tẩu thoát.

Nghi can Nguyễn Công Ngọc tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 22h ngày 24/12, nhiều người dân phát hiện khói bốc ra từ nhà ông Nguyễn Văn Quân và bà Lê Thị Khuyến. Mọi người tìm cách liên lạc với chủ nhà nhưng không được. Sau đó, người dân đã dùng búa phá cửa vào trong ngôi nhà dập lửa thì phát hiện ông Quân và bà Khuyến đã tử vong với nhiều thương tích trên cơ thể.

Sau khi nhận được thông tin, Công an thị xã Sơn Tây phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Công an TP Hà Nội), Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng một số đơn vị nghiệp vụ khác tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy trong căn nhà nạn nhân nhiều vật dụng có dấu hiệu bị xáo trộn. Người thân nạn nhân về nhà kiểm tra phát hiện 2 chiếc điện thoại di động cùng sổ sách của ông Quân, bà Khuyến bị mất. Tuy nhiên, số tiền 40 triệu đồng và một số đồ vật có giá trị vẫn còn trong tủ.

Ngôi nhà xảy ra vụ sát hại vợ chồng ông Nguyễn Văn Chúc.

Trên mỗi thi thể nạn nhân có 6 đến 7 vết thương, tập trung nhiều ở phần đầu và bị tác động bởi cả vật tày, vật sắc. Điều này cho thấy hung thủ cố ý sát hại nạn nhân đến cùng. Sau khi gây án, hung thủ đã dùng một số vật liệu dễ cháy để đốt hòng phi tang, đánh lừa cơ quan điều tra.

Sau nhiều giờ tích cực điều tra khoanh vùng, đêm 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã triệu tập một nghi can liên quan tới vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Đến sáng 26/12, cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Công Ngọc là đối tượng tình nghi số một trong vụ trọng án. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với nghi can Nguyễn Công Ngọc.

Theo Người Lao Động

* Tên nạn nhân đã thay đổi