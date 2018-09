Nghi can gây thảm án Quảng Ninh trong cơn phê ma tuý

Doãn Trung Dũng khai xin ngủ nhờ ở nhà nạn nhân và sau khi sử dụng ma tuý đã gây án liên tiếp với 4 bà cháu.

Tối 26/9, lực lượng chức năng đã bắt được nghi can Doãn Trung Dũng, kẻ đã sát hại 4 bà cháu ở TP Uông Bí, Quảng Ninh. Ngay sau khi bắt, tại Cơ quan Công an Doãn Trung Dũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình với những tình tiết gây án.

Theo đó, vào tối 23/9, Dũng đến nhà chị Vũ Thị Thanh chơi. Ngồi đến tối muộn, thấy chị Thanh không có nhà, Dũng xin bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi, mẹ đẻ chị Thanh) cho ngủ nhờ. Vì Dũng là cháu rể nên bà Hát đồng ý. Lúc đó trong nhà chỉ có bà Hát và 2 con ruột chị Thanh là Phạm Đình Hưng (9 tuổi) và Phạm Thu Hà (8 tuổi) cùng cháu Vũ Khánh Huyền (3 tuổi - là con gái chị gái chị Thanh).

Doãn Trung Dũng khi bị bắt.

Tối hôm đó chờ lúc mọi người đi ngủ, Dũng đã lấy ma túy đá ra sử dụng và lên cơn phê. Trong cơn phê ma túy hắn đã dùng dao sát hại cháu Phạm Đình Hưng. Sau đó, Dũng để xác cháu Hưng nằm trên giường rồi phủ chăn lên người thì trong lúc này cháu Phạm Thu Hà, thấy động tỉnh dậy thì bị Dũng sát hại.

Sau khi ra tay sát hại cùng lúc 2 cháu nhỏ, Dũng quay về chỗ chiếu nằm ngủ tiếp. Đến gần sáng, bà Hát cùng cháu Vũ Khánh Huyền tỉnh dậy, đi vệ sinh phát hiện xác cháu Hà dưới bếp mới tá hỏa định hô hoán thì bị Dũng dùng con tiện ở cầu thang sát hại. Sau khi gây án, kẻ sát nhân lục soát đồ đạc trong nhà và lấy đôi hoa tai cùng chiếc nhẫn 4 chỉ vàng của bà Hát rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận tin lực lượng tham gia phá án đã bắt giữ an toàn nghi can tại huyện Thủy Nguyên tối 26/9. 23h cùng ngày, nghi can bị đưa lên xe ôtô di lý về Quảng Ninh.

Nghi can Dũng tại Cơ quan Công an.

Vụ thảm án được phát hiện vào sáng sớm 24/9 khi chị Thanh làm ca đêm về, thấy xác mẹ đẻ cùng hai con và đứa cháu ở trong phòng ngủ và bếp. Đến tối 25/9, Ban chuyên án đã có căn cứ xác định nghi can của vụ án là Doãn Trung Dũng. Chiều 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định truy nã đặc biệt về tội Giết người và Cướp tài sản đối với Doãn Trung Dũng (45 tuổi, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Dũng có 2 tiền án, thường chơi bời lêu lổng. Khi thảm án được phát hiện, anh ta vẫn chơi đánh bạc tại nhà, nhưng hay tin công an đang có mặt ở khu vực này đã vội vượt tường rào bỏ chạy.

Theo Công An Nhân Dân