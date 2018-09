Nghi can chính thảm án Bình Phước không hối hận

Theo cơ quan điều tra, thời gian bị tạm giam Dương không tỏ ra hối hận, còn Thoại và Tiến ăn năn, trong đó Tiến thường khóc và muốn gặp cha mẹ.

Chiều 4/11, các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Phước họp báo công bố cáo trạng truy tố 3 bị can Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại về hành vi giết 6 người trong căn biệt thự của đại gia ngành gỗ Lê Văn Mỹ tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.

Ông Lê Đức Xuân, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước nêu, nguyên nhân Dương xuống tay tàn ác đối với gia đình bạn gái cũ do vừa có hận thù lại vừa có lòng tham. Các bị can hành động quyết liệt còn để che giấu hành vi phạm tội. "Với Tiến và Thoại, động cơ không phải là do tình bạn với Dương mà là vì lòng tham. Không có tình bạn nào như vậy", ông Xuân nhận định.

Cáo trạng của VKS tỉnh truy tố Dương và 2 đồng phạm về tội Giết người và Cướp tài sản ở khung hình phạt cao nhất, với hàng loạt tình tiết tăng nặng như: giết nhiều người, giết trẻ em, giết để thực hiện một tội danh khác, mang tính chất man rợ, côn đồ, đê hèn.

Trong đó, Thoại dù không trực tiếp thực hiện hành vi giết người nhưng qua điều tra, VKS cho là có đủ cơ sở xác định người này đã bàn kế hoạch với Dương từng chi tiết và đã thực hiện kế hoạch giết người, cướp tài sản nhưng không thành. Sau đó, Thoại còn chủ động đề xuất rồi mua dao cho Dương gây án. Điều này cho thấy Thoại phạm tội với vai trò giúp sức, thực hành trước khi vụ án mạng xảy ra nên phải chịu toàn bộ trách nhiệm như Dương và Tiến.

"Ba bị can được hưởng 2 tình tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu và thành khẩn khai báo", ông Xuân cho biết thêm.

Trả lời câu hỏi về những dấu vết thu được tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Đợi - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh - cho biết, có vết máu của Dương trong căn biệt thự. Sau khi giết ông Mỹ, Dương cầm dao nhảy từ trên giường xuống đất đã tự gây xây xát, chảy máu. Kết quả giám định mẫu máu ở cửa phòng và hiện trường đều trùng khớp với ADN của Dương. Đồng thời, trong quá trình thu giữ cuộn băng keo ở phòng khách, công an thu được dấu vân tay của Tiến.

"Kết quả giám định tử thi, dấu vết trên người các nạn nhân trùng khớp với hai con dao mà các bị can chuẩn bị chứ không có một hung khí nào khác", ông Đợi nói.

Về nghi hoặc chỉ có 2 bị can mà có thể khống chế cả gia đình ông Mỹ, ông Đợi cho biết, khi hung thủ vào nhà, các nạn nhân đang ngủ ngon, các phòng lại đóng kín nên tiếng động không lọt ra ngoài. Riêng ông Mỹ có mở được dây trói định tháo chạy nhưng bị Dương phát hiện. "Vụ án là bài học cho mọi người về cách phòng thủ, trang bị kỹ năng xử lý tình huống khi bị cướp đột nhập vào nhà", ông Đợi nói.

Cũng theo ông Đợi, mấu chốt bắt giữ Thoại là tin nhắn vào sáng 5/7 (hai ngày trước vụ thảm sát). Dương lấy điện thoại của Thoại nhắn tin cho Vỹ hẹn cậu bé này xuống mở cổng căn biệt thự.

Ông Đợi cho biết thêm, trong quá trình tạm giam, Dương không hối hận, còn Thoại với Tiến tỏ ra ăn năn về hành vi của mình. Trong đó Tiến thường khóc và muốn gặp ba mẹ.

Liên quan đến việc người dì của Dương cho mượn xe, một người bạn khác cho mượn điện thoại trong đêm gây án, cơ quan điều tra cho rằng "chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm" bởi những người này không biết kế hoạch và ý định giết người của các bị can.

Theo điều tra, Dương có quan hệ tình cảm với nạn nhân Lê Thị Ánh Linh (con gái ông Mỹ) nhưng bị gia đình cô gái ngăn cản nên nảy sinh ý định sát hại cả nhà bạn gái cũ, cướp tài sản để trả thù.

Dương lên kế hoạch rồi rủ Thoại tham gia. Sau chuyến đi bất thành vào rạng sáng 5/7, Thoại từ chối nhưng vẫn mua dao cho Dương. Trưa 6/7, Dương rủ Tiến phối hợp gây án nhưng nói dối là đến đòi vợ chồng ông Mỹ 900 triệu đồng nợ từ hồi còn là người yêu của Linh, hứa sẽ chia tiền cho bạn. Rạng sáng 7/7, Dương cùng Tiến đột nhập biệt thự sát hại 6 người, cướp điện thoại, iPad, laptop, tiền... trị giá khoảng 50 triệu đồng. Riêng bé Na (18 tháng tuổi, con út ông Mỹ) không bị Dương sát hại.

Bốn ngày sau, Dương và Tiến bị bắt. Một tháng điều tra, từ lời khai của Dương, cảnh sát bắt thêm Thoại.

Vụ án sẽ được đưa ra xét xử lưu động vào đầu tháng 12.

