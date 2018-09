Nghệ An xác minh video quay nữ giáo viên quỳ trước cán bộ

Hơn 10 nữ giáo viên cùng nam bảo vệ tại nhóm trẻ mầm non bất ngờ quỳ trước mặt chủ tịch thị trấn khiến nhiều người nghi vấn có sự dàn dựng.

UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an và huyện Thanh Chương xác minh vụ việc hơn chục nữ giáo viên cùng nam bảo vệ tại nhóm trẻ mầm non tư thục Tuổi Thơ trị trấn Thanh Chương quỳ trước mặt cán bộ "có sự dàn dựng hay không và nếu có thì động cơ là gì".

"Hành động các nữ giáo viên quỳ đã làm xấu hình ảnh người thầy giáo trong xã hội và tạo dư luận không tốt nên cần phải phê phán", lãnh đạo tỉnh nói.

Cô giáo quỳ Trước đó, ngày 12/6, tổ công tác UBND thị trấn Thanh Chương do ông Nguyễn Văn Vinh chủ tịch thị trấn tới làm việc với chủ nhóm trẻ và giáo viên tại nhóm trẻ mầm non tư thục Tuổi Thơ để thông báo việc phải đóng cửa do chưa hoàn thành tục pháp lý. Kết thúc buổi làm việc, ông Vinh lên ôtô về thì hơn chục nữ giáo viên cùng nam bảo vệ đã quỳ lạy xin không đóng cửa cơ sở để họ khỏi mất việc làm. Trong khi chủ tịch thị trấn cho rằng việc các cô giáo quỳ là có sắp đặt nhằm gây áp lực với chính quyền, phía cô giáo và chủ nhóm trẻ nơi đây phủ nhận và cho rằng họ quỳ "bột phát". Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Nguyễn Trọng Hoàn đánh giá hành động quỳ của nhóm cô giáo là "phản cảm, mất hình ảnh nhà giáo...". Phía Sở đã báo cáo nội dung vụ việc với Bộ Giáo dục Đào tạo. Hơn 200 cháu đang theo học tại nhóm trẻ mầm non tư thục Tuổi Thơ. Ảnh: Anh Thư. Cùng với việc làm rõ hành động quỳ của các nữ giáo viên, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu công ty cổ phần đầu tư xây dựng và giáo dục Minh Sang (chủ nhóm trẻ) phải chấp hành quyết định của chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương về việc đình chỉ hoạt động của nhóm lớp cho đến khi hoàn tất thủ tục pháp lý. Cụ thể từ ngày 18/6 không tổ chức các hoạt động giáo dục tại các lớp này. Đồng thời chủ nhóm là ông Đặng Minh Chưởng phải làm việc với giáo viên nhằm ổn định tâm lý, không để tái diễn hành vi bột phát như vừa qua. Nghệ An cho rằng quyết định chấp thuận đầu tư trường mầm non tư thục trên địa bàn thị trấn Thanh Chương là đúng về chủ trương. Tuy nhiên, nhà đầu tư chưa hoàn thành thủ tục pháp lý như thủ tục chuyển giao đất mà đã triển khai xây dựng và tổ chức daỵ học là sai quy định, cần xử lý nghiêm. Theo hồ sơ, cuối 2016 công ty cổ phần đầu tư xây dựng và giáo dục Minh Sang khảo sát lô đất hơn 11.000 m2 thị trấn Thanh Chương để xây dựng trường mầm non Tuổi Thơ. Đầu năm 2017, công ty xây dựng hai dãy nhà cấp bốn với 7 phòng học. Trong thời gian xây dựng, chính quyền có văn bản yêu cầu công ty này trong 15 ngày phải hoàn tất thủ pháp lý như cấp phép xây dựng. Hết thời hạn, phía công ty này không hoàn thành được thủ tục pháp lý nên UBND huyện xử phạt hành chính 40 triệu đồng và yêu cầu dừng thi công, song phía nhà đầu tư vẫn xây dựng. Khuôn viên nhóm trẻ mầm non tư thục Tuổi Thơ. Ảnh: Anh Thư. Giữa năm 2017, UBND thị trấn Thanh Chương có hai quyết định cho phép thành lập 2 nhóm trẻ tư thục tại công trình không phép này. Doanh nghiệp đã tuyển sinh hơn 200 trẻ với 30 giáo viên đứng lớp. Tháng 11/2017 UBND tỉnh Nghệ An có quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư của cổ phần đầu tư xây dựng và giáo dục Minh Sang về dự án xây dựng này. Đầu tháng 6/2018, UBND huyện Thanh Chương hủy bỏ quyết định thành lập nhóm trẻ tư thục, yêu cầu chủ nhóm trẻ phải đóng cửa với lý do chưa hoàn thành thủ tục pháp lý.