Nạn nhân vụ đâm xe cầu Thuận Phước: 'Mẹ ơi con đau lắm'

Tiếng khóc của bé gái 6 tuổi sống sót sau tai nạn ở cầu Thuận Phước khiến nhiều người rưng rưng. Cô bé gọi mẹ khi chưa biết mẹ mình đã tử nạn.

Trưa 14/7, bé Trần Khánh Linh (6 tuổi) và anh trai Trần Trọng Minh (8 tuổi) đang được các bác sĩ khoa Gây mê hồi sức (Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng) điều trị tích cực. Các nạn nhân bị đa chấn thương sau tai nạn giao thông nên tiên lượng rất xấu.

Nằm trên giường bệnh khi hai người thân đang túc trực, Khánh Linh gào khóc vì đau đớn. Cô bé nhập viện cùng anh trai lúc 17h30 chiều 13/7 trong tình trạng hoảng loạn tinh thần. Theo kết quả chụp CT, bé bị phù não, tụ máu dưới màng cứng vùng trán bên phải, tụ máu nhu mô não trái, gãy xương đùi trái...

Hai bệnh nhân Linh và Minh đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc Trường.

"Bệnh nhân đã hỏi và biết được, nhưng quấy khóc và tinh thần vẫn còn hỗn loạn", bác sĩ Hà Phước Hoàng - Phó trưởng khoa Gây mê hồi sức, cho biết. Người nhà cho hay chưa dám nói với cháu việc mẹ Lê Thị Vân Khánh (34 tuổi) đã tử nạn khi văng khỏi cầu Thuận Phước và rơi xuống đất từ độ cao khoảng 30 m.

Nằm cạnh giường bệnh Khánh Linh, bé Trọng Minh đang phải thở máy. Bé Minh nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử hai bên bị giãn, đa chấn thương (chấn thương sọ não kín, dập phù não, tụ máu liềm não, vỡ xoang hàm, nứt xương sọ trán, dập phổi hai bên, gãy xương đùi trái, gãy xương cánh tay phải, chấn thương hàm mặt, gãy xương hàm dưới).

Trong căn nhà trên đường Lê Tấn Trung (quận Sơn Trà), gia đình đang lo hậu sự cho chị Lê Thị Vân Khánh. Không khí tang thương bao trùm. Chồng chị Khánh cũng là hải quân (như người gây tai nạn), nhưng nỗi mất mát quá lớn khiến anh như ngã quỵ. "Chiều hôm qua, chị Khánh đón hai con đi học về qua cầu Thuận Phước thì gặp nạn. Thật quá đau lòng. Bây giờ mọi người chỉ biết cầu nguyện cho hai cháu qua khỏi", một người hàng xóm nói khi nước mắt cứ trực trào.

Sáng nay, chính quyền phường Xuân Hà (quận Thanh Khê) cũng đã đến động viên, hỗ trợ 3 triệu đồng cho vợ chồng ông Đinh Quốc Tráng và bà Trần Thị Thái, hai nạn nhân còn lại cũng đã tử vong trong tai nạn hôm qua. Hàng xóm đến viếng vợ chồng ông nhiều người không cầm được nước mắt. Căn nhà hai tầng khang trang trong con hẻm nhỏ trên đường Trần Cao Vân được vợ chồng ông Tráng tích góp từ số tiền ít ỏi khi thức trắng đêm bán cà phê, bánh tráng ở âu thuyền Thọ Quang.

Nghe tin cha mẹ bị tai nạn giao thông, hai cậu con trai ở tuổi trưởng thành vội chạy đến hiện trường, nhưng không kịp. Bà Nguyễn Thị Thủy ở đối diện nhà ông Tráng kể, thường ngày ông bà vẫn đón đứa cháu nội của người con thứ sang cảng cá chơi. Hôm qua ông Tráng chạy xe quanh khu phố tìm cháu nhưng không được.

"Tai nạn thương tâm nhưng cũng may hôm qua cháu nội ông ấy ở nhà", bà Thủy nói và cho biết người con cả của ông Tráng đang chuẩn bị cưới vợ, nhưng giờ phải hoãn lại vì nhà có tang đột ngột.

Lặng người nhìn hai thi thể đặt cạnh nhau, hàng xóm bảo vợ chồng ông Tráng sống hiền lành, từ trước đến giờ không mất lòng ai, chăm chỉ làm việc đến mức không còn có thời gian ngủ. Con cái trưởng thành, nhà cửa cao rộng cũng là lúc ông bà cùng nhau ngủ một giấc thật dài.

Chính quyền phường Xuân Hà thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân Đinh Quốc Tráng. Ảnh: Ngọc Trường.

Trước đó, khoảng 16h45 chiều 13/7, tài xế Đinh Thế Hiệp (38 tuổi) điều khiển xe ôtô 7 chỗ qua cầu Thuận Phước, hướng từ Sơn Trà về quận Hải Châu trong tình trạng có hơi men đã bất ngờ tông vào hai xe máy do ông Tráng và chị Khánh điều khiển. Tai nạn khiến ông Tráng tử vong trên cầu, bà Thái và chị Khánh tử nạn khi rơi xuống đường dẫn từ độ cao khoảng 30 m. Hai cháu Linh và Minh bị thương nặng.

Hiện Công an quận Hải Châu đã chuyển hồ sơ vụ tai nạn sang bên Hải quân Vùng 3, nơi tài xế Hiệp công tác, để tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý. Theo lời khai ban đầu của tài xế Hiệp, khi tránh một chiếc xe máy đi chiều ngược lại, ông đã đạp nhầm chân thắng vào chân ga. Chiếc xe lao đi với tốc độ nhanh và mất lái tông vào hai xe máy. "Tài xế nói, nếu không tông vào hai xe máy thì cả người và xe đã văng khỏi lan can xuống đường dẫn", đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu nói.

Ngọc Trường