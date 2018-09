Nam thanh niên định nhảy cầu vì thua 200 triệu cá độ World Cup

Viết giấy bán nhà không đủ tiền trả nợ cá độ bóng đá nên thanh niên định nhảy cầu Chương Dương (Hà Nội).

Nam thanh niên được cảnh sát giao thông đưa vào trong và khuyên ngăn về với gia đình. Ảnh: Sơn Hiệp

Chiều 22/6, đang làm nhiệm vụ tại chốt phía Bắc cầu Chương Dương, tổ công tác Đội CSGT số 5, Phòng CSGT, Công an Hà Nội gồm Thượng úy Đào Đức Minh, Nguyễn Quang Trung cùng tổ bảo vệ cầu nhận đuợc tin báo có thanh niên trèo qua thành cầu có ý định tự tử. Họ đã tiếp cận hiện trường, can ngăn rồi đưa nam thanh niên vào trong an toàn.

Nam thanh niên cho biết là Nguyễn Văn Tuấn (28 tuổi) ở Bình Giang, Hải Dương, do ham mê cá độ bóng đá nên đã nợ tới 200 triệu đồng, bán nhà cũng không đủ tiền trả nên nghĩ quẩn.

"Chủ nợ đến truy tìm để đòi tiền nên em phải bỏ nhà đi nhiều ngày qua không dám về", nam thanh niên cho biết thêm.

Sau khi nghe Tuấn chia sẻ, tổ công tác đã liên hệ với gia đình anh ta ở Hải Dương và bàn giao cho công an phường sở tại.

* Tên nam thanh niên đã được thay đổi

Sơn Dương