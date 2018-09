Nam thanh niên bị sát hại, thi thể chặt thành nhiều mảnh

Thấy bao tải bên đường có nghi vấn, người dân mở ra kiểm tra thì phát hiện bên trong là một thi thể người bị chặt thành nhiều mảnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang vào cuộc làm rõ vụ việc anh Bế Văn Hưng (29 tuổi), đang làm bảo vệ tại trường Tiểu học Bản Co (xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng) bị sát hại, thi thể bị chặt thành nhiều mảnh trong bao tải vứt bên vệ đường tại thôn Bản Co.

Theo thông tin ban đầu từ gia đình nạn nhân, khoảng 11h trưa ngày 16/9, anh Hưng ra sông đánh cá. Khoảng 15h chiều, vẫn không thấy anh về ăn trưa nên gia đình đã huy động mọi người đi tìm.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Đến khoảng 21h cùng ngày, người dân đã phát hiện một bao tải bên vệ đường, xung quanh có nhiều vết máu, trong bao tải là các mảnh thi thể, đặc biệt phần thân của nạn nhân đã biến mất. Khu vực xảy ra vụ việc cách biên giới Trung Quốc khoảng 6-7 km.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an tỉnh đã huy động các lực lượng điều tra, trấn an dư luận, khuyến khích người dân phát hiện và tố giác tội phạm. Hiện chưa thể khẳng định nạn nhân bị sát hại để lấy nội tạng như những thông tin trên mạng xã hội chia sẻ.

Nguyên nhân chính đang được cơ quan Công an làm rõ và báo cáo sự việc lên Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo An Ninh Thủ Đô