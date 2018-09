Nam thanh niên bị chém lìa tay khi đang đi trên đường

Đang đi xe máy trên đường, anh Tiến bất ngờ bị nhóm thanh niên đi ôtô từ phía sau lao đến chém đứt lìa tay, người bạn đi cùng bị chém vào chân.

Khoảng 1h20 sáng 11/6, anh Tiến (28 tuổi) cùng một người bạn đi xe máy đến ngã tư Ba Hàng (phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) thì bất ngờ bị một nhóm 4 thanh niên đi ôtô, cầm hung khí từ phía sau lao đến truy sát.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Duy Tân.

Theo lời nhân chứng, nhóm người cầm hung khí nhảy khỏi xe, lao về phía anh Tiến cùng người bạn rồi chém loạn xạ khiến anh Tiến đứt lìa một cánh tay, người bạn đi cùng bị chém trọng thương ở chân.

"Nhóm người đi ôtô sau khi ra tay lập tức lên xe bỏ đi. Còn hai thanh niên được đưa đi cấp cứu", một nhân chứng nói.

Thượng úy Phan Văn Kiên, Trưởng công an phường Ba Hàng, cho biết do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an thị xã Phổ Yên trực tiếp vào cuộc điều tra. "Rất có thể nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trước đó", thượng tá Kiên nói.

Công an trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của một cửa hàng trong khu vực để phục vụ điều tra. Các nạn nhân đang nằm viện cấp cứu nên chưa thể lấy lời khai.

Duy Tân

* Tên nạn nhân đã thay đổi.