Nam MC cắt váy, sờ mông nữ đồng nghiệp trên sóng trực tiếp

Trò đùa dai của nam MC đài truyền hình Tây Ban Nha đã khiến phần lớn khán giả thấy phản cảm.

Nam MC cắt váy, sờ mông nữ đồng nghiệp ngay trên sóng trực tiếp

Khán giả Tây Ban Nha đã được xem cảnh nam MC Juan y Medio cầm một cây kéo và dùng nó để cắt ngắn bộ váy của nữ MC Eva Ruiz trong khi cả hai đang dẫn chương trình "Afternoon Here and Now" trên sóng trực tiếp của đài truyền hình quốc gia.

Trước đó, trong một cảnh quay, Medio bỗng nói: "Cô ấy đâu phải là người duy nhất có thể cắt chứ?". Và rồi nam MC tự cầm kéo cắt hai bên chân váy của Eva. Sau đó, nam MC tiếp tục xoay vòng người Eva.

Nam MC đã cầm kéo cắt váy của nữ MC lên tận gần chỗ nhạy cảm.

Nữ MC buộc phải đặt tay lên chân để che chắn cơ thể vì ý thức được việc giữ hình ảnh trên chương trình đang phát sóng trực tiếp. Một nhân viên sản xuất đã chạy đến để giúp nữ MC rút lui vào hậu trường. Trong khi đó Medio vẫn thản nhiên cười và cầm kéo vờ đuổi theo.

Theo The Sun, nam MC tuyên bố hành động của mình là để trả đũa cho việc Eva cắt quần của mình trong phần bản tin trước đó. Tuy nhiên, trò đùa của nữ MC được thực hiện không phải trên chiếc quần mà Medio đang mặc.

'Bàn tay hư hỏng' của nam MC đã chạm đúng vào mông của nữ MC khi đang đùa nghịch.

Nhà hoạt động chính trị Teresa Rodriguez đã tweet về chương trình: "Điều gì sẽ xảy ra nếu con cái chúng ta thấy điều này trên kênh truyền hình? Liệu chúng có nghĩ rằng mình cũng có thể vui vẻ làm điều đó với các cô gái khác không?".

Nam MC sau đó đã xin lỗi trên các phương tiện truyền thông xã hội và gọi đó là "một trò đùa giữa những người dẫn chương trình".