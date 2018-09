Nam hành khách khẳng định không xô xát với nữ nhân viên sân bay

Ông Đào Vịnh Thuấn, cán bộ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, cho rằng chỉ túm áo chị Quỳnh Anh chứ không to tiếng hay xô xát.

Trao đổi với báo chí sáng 20/10, ông Đào Vinh Thuấn cho biết, ông và bạn mua vé của Vietnam Airlines chiều Hà Nội - TP HCM bay lúc 13h55.

“Chúng tôi có mặt ở sân bay lúc 13h để làm thủ tục lên máy bay. Khi làm thủ tục tại quầy số 38, cô nhân viên nói cửa lên máy bay của chúng tôi là số 5 nên đã xếp hàng tại đó. Nhưng khi đến lượt chúng tôi, nhân viên cửa lên máy bay lại hướng dẫn qua cửa số 3, tới cửa số 3 thì đã 13h45, nên được thông báo trễ giờ và không được lên máy bay nữa”, ông Thuấn kể lại.

Hình ảnh vụ xô xát được camera sân bay ghi lại.

Theo ông Thuấn, do không được bay nên 2 người đã quay lại quầy số 38 khiếu nại. Trong lúc 2 bên trao đổi, phát hiện thấy một người nữ mặc váy quay bằng điện thoại, ông Thuấn tiến lại gần đề nghị cô này xóa clip đã quay.

“Cô gái đó, sau này tôi mới biết là Nguyễn Lê Quỳnh Anh, nhân viên sân bay vì lúc đó cô ấy không mặc đồng phục ngành, tỏ thái độ không xóa và định chạy nên tôi túm lấy vai áo giữ lại. Tôi không biết người bạn đi cùng tiến tới từ phía sau và có hành động xô xát Quỳnh Anh”, nhân viên Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thuật lại.

Ông Thuấn cho rằng “không va chạm, không to tiếng và không liên quan đến sự việc xô xát”, khi được mời vào phòng an ninh sân bay đã rất hợp tác.

Người bạn đi cùng được ông Thuấn nhắc tới là Trần Dương Tùng. Ông Tùng cho rằng, khi thấy ông Thuấn phát hiện chị Quỳnh Anh quay, ông cũng đề nghị chị này xóa clip đó, “vì anh Thuấn làm việc nhà nước nếu đưa clip lên mạng xã hội thì rất ảnh hưởng”.

“Tôi nói rất bình thường là đề nghị xóa clip vì bọn tôi không phạm pháp, không buôn gian bán lận nên chị không có tư cách gì đi quay phim, ghi hình. Thấy chị này tỏ thái độ không đồng ý, tôi cầm ví vỗ vào đầu bảo xóa đi nhưng vẫn không xóa. Quá bức xúc vì bị chậm chuyến bay và đề nghị xóa clip không được, tôi dùng tay đập cô ấy một cái”, ông Tùng kể.

Ông Trần Dương Tùng cho hay, “nếu chỉ xem clip thì bản thân thấy chuyện đàn ông đi đánh phụ nữ quá hèn”. Nhưng mọi điều đều có lý do, lúc đó ông quá bức xúc vì "vô cớ bị chậm chuyến bay".

Theo biên bản của Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài (ghi lại theo lời kể của người chứng kiến là nhân viên sân bay) và báo cáo của Phòng dịch vụ khách hàng (Trung tâm khai thác Nội Bài), chiều 18/10 ông Trần Dương Tùng (32 tuổi) và Đào Vịnh Thuấn (37 tuổi) làm thủ tục lên chuyến bay VN7265 chặng Hà Nội - TP HCM. Đến giờ lên máy bay tại cửa số 3, hai khách không có mặt nên hãng vận chuyển đã trừ tải.

Sau đó, ông Tùng và ông Thuấn xuất hiện, cho hay họ đứng nhầm cửa. Biết bị cắt lại, hai ông được cho là có hành vi chửi bới các nhân viên. Được hướng dẫn đến phòng đổi vé, khi qua cửa an ninh, hai người tiếp tục to tiếng với nhân viên an ninh.

Chị Nguyễn Lê Quỳnh Anh (nhân viên Trung tâm khai thác Nội Bài thuộc Vietnam Airlines) hết ca trực đi qua chứng kiến sự việc nên dùng điện thoại ghi hình. Nhìn thấy hành động của chị Quỳnh Anh, ông Thuấn đã túm vai áo còn ông Tùng đã đánh vào đầu chị Quỳnh Anh.

Được mời về phòng an ninh sân bay nhưng 2 ông không hợp tác và to tiếng nên đội an ninh mời về đồn công an Nội Bài để tiếp tục làm rõ sự việc. Bà Quỳnh Anh được đưa đi thăm khám tại bệnh viện Xanh Pôn.

Trao đổi với báo chí sáng 20/10, Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Trần Đăng Hải xác nhận ông Đào Vịnh Thuấn là cán bộ Đội thanh tra cầu đường bộ, thuộc Thanh tra Sở Giao thông Hà Nội. Thông tin ban đầu cho thấy ông Đào Vịnh Thuấn không đánh nữ nhân viên hàng không. Tuy nhiên, Thanh tra Sở sẽ xem xét rõ những hành vi chưa chuẩn mực của nhân viên để xử lý.

Cùng ngày, Sở Giao thông Hà Nội đã có công văn đề nghị Thanh tra Sở Hà Nội kiểm tra, xác minh làm rõ, báo cáo sự việc xảy ra tại sân bay Nội Bài chiều ngày 18/10 liên quan đến nhân viên thuộc Thanh tra Sở. Sở Giao thông yêu cầu Thanh tra Sở kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung của sự việc, báo cáo trước ngày 23/10.

Về vụ việc hai nam hành khách đánh nữ nhân viên hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài ngày 18/10, Thủ tướng đã yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ và báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong tháng 10.

