Mỹ nữ chuyển giới khiến trại giam 'đau đầu'

Sau khi nhận bản án, phạm nhân được phân về trại riêng theo giới tính. Nhưng với giới tính nam mà dáng hình nữ, Ri khiến trại giam lúng túng.

Tất cả những người có mặt tại phiên tòa xét xử hôm ấy, đều hết sức ngạc nhiên khi bị cáo Nguyễn Văn Ri xuất hiện dưới hình dạng của một trang “mỹ nữ” dù giới tính ghi trong biên bản lại là nam. Điều lạ lùng này cũng khiến các cơ quan hành pháp đau đầu khi thi hành bản án.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng giữa năm 2013, trên địa bàn xã Tam Anh Nam (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) xuất hiện quán cắt tóc, massage treo biển hiệu Yến Vy. Chủ quán trong bộ dạng một cô gái trẻ xinh đẹp, thường được khách gọi bằng cái tên ngọt ngào là Phương Thảo.

Năm nay, khoảng chừng 24 tuổi, Thảo xinh đẹp với nước da trắng ngần, gương mặt thanh thoát, nụ cười má lúm đồng tiền duyên dáng. Đặc biệt là lối ăn mặc mát mẻ “khoe hàng nóng bỏng” của “cô chủ quán” đã hấp dẫn được nhiều đấng mày râu thường xuyên lui tới.

Theo bật mí của một số khách ruột của quán, với họ cắt tóc hay massage chỉ là cái cớ để họ tìm đến “rửa mắt” hay thưởng thức đôi bàn tay vàng của “cô” chủ quán xinh đẹp. Chẳng mấy chốc, khách vào, ra quán mát xa, cắt tóc Yến Vy đông nườm nượp.

Ri xinh đẹp trong hình dáng nữ giới.

Tuy nhiên, sau đó ít lâu lượng khách giảm đột biến, phần lớn do lo sợ bị mất đồ. Trước đó, nhiều khách hàng sau khi bước ra khỏi quán đã phát hiện bị mất trộm tiền. Sau khi những người này trình báo với công an, Thảo bị bắt và thừa nhận hành vi của mình. Thảo khai, lợi dụng lúc khách không chú ý đã lén lấy tài sản rồi cất giấu dưới ghế..

Ngày 13/2, Phương Thảo bị Công an huyện Núi Thành khởi tố, bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 14/3, TAND huyện Núi Thành đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án trộm cắp tài sản do đối tượng Phương Thảo thực hiện và kết án 15 tháng tù giam. Trong phiên tòa hôm ấy, những người có mặt đã vô cùng ngạc nhiên bởi “cô chủ quán” xinh đẹp có tên thật là Nguyễn Văn Ri.

Sau khi có quyết định thi hành án, Ri được chuyển đến Trại giam An Điềm (thuộc Bộ Công an). Theo quy định, khi phạm nhân vào trại, cán bộ dựa vào hồ sơ để xét phân về phân trại nam hay nữ. Gặp trường hợp đặc biệt này, cán bộ trại giam khá lúng túng. Nếu đưa Ri về phân trại nữ thì không đúng quy định. Nhưng đưa về buồng nam có thể gây trở ngại cho phạm nhân khi thi hành án.

Để có cơ sở pháp lý, Trại giam An Điềm đề nghị cơ quan công an giám định giới tính phạm nhân Nguyễn Văn Ri trước khi giam giữ. Ri được đưa đến Sở Y tế tỉnh Quảng Nam nhưng cơ quan này cũng lúng túng vì đây là trường hợp bắt gặp đầu tiên.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã đưa Ri đi khám khám phụ khoa để xác định giới tính và được trung tâm pháp y kết luận phạm nhân này giới tính nam.

Trước đó, trong quá trình bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh, Ri cũng gây khó không ít cho cán bộ, nhân viên nơi đây. Theo quy định tại dự thảo Luật Tạm giam, tạm giữ do Bộ Công an soạn thảo đang lấy ý kiến, đối với người chưa xác định được giới tính thì sẽ được phân loại giam giữ.

Những người bị dị tật bẩm sinh, đã chuyển đổi một phần hoặc hoàn toàn giới tính thì thủ trưởng cơ sở giam giữ đề nghị cơ quan điều tra thụ lý vụ án phối hợp với cơ quan y tế có thẩm quyền tiến hành xác định lại giới tính.

Trong thời gian chờ, những người này sẽ được bố trí giam giữ riêng. Chính vì vậy, dù điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn nhưng Trại tạm giam đang phải dành riêng một buồng để giam Ri.

Ri tâm sự, thuở nhỏ Ri vẫn là một cậu bé. Cha mẹ cậu bỏ nhau khi cậu mới 3 tháng tuổi. Ri được bà ngoại nuôi dưỡng, chăm sóc. Sau đó mấy năm cha qua đời vì tai nạn, còn mẹ cậu lập gia đình với người đàn ông khác.

Từ những năm học cấp 2, cơ thể Ri có những sự biến đổi kì lạ. Lúc này, cậu bé chỉ mong được là một cô gái nên luôn mặc trang phục nữ. Năm 15 tuổi, Ri nghỉ học đi làm giúp việc để kiếm sống. Lớn lên Ri chọn nghề cắt tóc, gội đầu để mưu sinh, vì nghề này phù hợp với nữ giới.

Năm 2012, Ri gặp một người đàn ông quốc tịch Pháp, đồng cảm với hoàn cảnh của Ri, người này giúp đỡ cậu 700 triệu đồng để sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới. Sau nhiều lần “đụng dao kéo” và tiêu tốn hết số tiền trên, Ri trở về nước với thân hình mỹ nữ xinh đẹp.

Trong dáng vẻ ao ước, Ri bắt đầu một cuộc sống mới. Để sinh nhai, “người đẹp” mở tiệm hớt tóc gội đầu Thanh Thảo trên đường Nguyễn Hoàng (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Nhờ sắc đẹp và những ngón nghề, mỹ nữ chuyển giới thu hút được một lượng lớn khách hàng.

Tuy nhiên, bởi để duy trì dáng hình nữ giới, hàng tháng Ri phải tiêm hoóc môn sinh dục nữ vào cơ thể. Việc này khá tốn kém, nên “người đẹp” không làm chủ được bản thân, sa chân vào đường phạm pháp, kiếm thêm thu nhập bằng cách móc túi khách hàng.

Theo Pháp Luật Việt Nam