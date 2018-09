Mũi bị 'hóa thạch' sau 30 năm bơm silicon

Da mũi chuyển màu đen kèm đau nhức, nữ bệnh nhân 47 tuổi được các bác sĩ chẩn đoán nhiều mảnh silicon bên trong đã hóa đá.

Tiến sĩ - bác sĩ Trần Đăng Khoa, khoa Thẩm mỹ, Bệnh viện An Sinh (TP HCM) cho biết, bệnh nhân nhập viện với gương mặt và chiếc mũi méo mó do sưng viêm. Kết quả thăm khám xác định nguyên nhân do biến chứng silicon.

Một phần silicon bị hóa đá sau khi lấy ra khỏi mũi bệnh nhân. Ảnh: Dzoăn Quy

Bênh nhân cho biết chị bơm silicon để làm cao sống mũi từ năm 17 tuổi, hơn chục năm đầu mọi thứ hoàn toàn bình thường nhưng thời gian sau đó, mũi dần chai cứng và mất cảm giác. Tình hình nghiêm trọng hơn khi những tháng gần đây, chiếc mũi chuyển dần sang màu đen kèm đau nhức.

Bác sĩ Khoa cho biết, sau nhiều năm lưu trú, silicon đã xâm lấn từ đầu mũi đến trán, lan qua hai cánh mũi và góc mắt. "Nếu không lấy khối silicon ra thì khả năng lỗ mũi sẽ bị hoại tử, nhiễm trùng".

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, hàng trăm mảnh silicon nhỏ li ti vón cục và cứng như đá đã được các bác sĩ lấy ra khỏi mũi của bệnh nhân. Tuy nhiên vẫn còn một số mảnh silicon khác không thể bóc tách do đã xâm lấn quá sâu.

Đây là một trong những trường hợp bị biến chứng do làm đẹp bằng cách bơm silicon mà các bác sĩ Bệnh viện An Sinh từng tiếp nhận điều trị. Trước đó nhiều bệnh nhân phải nhập viện do bơm ngực bằng silicon và hầu hết silicon đã bị vón cục thành những khối chai cứng.

Thiên Chương