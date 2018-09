Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cường độ mạnh

Sau khi ấm dần lên vào những ngày tới, miền Bắc sẽ tiếp tục đón thêm đợt không khí lạnh cường độ mạnh hơn vào 3/12, nhiệt độ Hà Nội có thể giảm còn 14-15 độ C.

Những ngày qua miền Bắc đã trải qua đợt rét nhất từ đầu đông với nền nhiệt nhiều nơi ở vùng núi xuống dưới 10 độ C, đồng bằng 15-16 độ C. Sáng nay, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ bắt đầu tăng dần, như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 15 độ, Sa Pa (Lào Cai) lên 10 độ C, Hoàng Sù Phì (Hà Giang) 16 độ C. Đợt rét này sẽ kết thúc vào ngày mai.

Những ngày tới, nhiệt độ miền Bắc sẽ nhích dần lên, trời ấm áp hơn với mức nhiệt phổ biến là 24-25 độ C.

Đến ngày 3/12, cơ quan khí tượng dự báo Bắc Bộ tiếp tục đón thêm đợt không khí lạnh với cường độ mạnh và kéo dài hơn. Nhiệt độ Hà Nội cao nhất chỉ 16-18 độ C; thấp nhất 14-17 độ C; vùng núi giảm dưới 10 độ C.

Do tác động của El Nino nên mùa đông năm nay đến muộn hơn so với mọi năm. Theo cơ quan khí tượng, nhiệt độ trong những tháng chính của mùa đông (từ tháng 12/2015 đến tháng 2/2016) có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, rét đậm - rét hại không kéo dài, nhưng có thể xuất hiện các đợt rét khoảng 4-7 ngày.

VnExpress