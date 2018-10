Meghan vội vã rời khu chợ ở Fiji vì fan đến quá đông

Chuyến thăm bất ngờ tới chợ Suva của Meghan bị cắt ngắn còn 8 phút do đám đông khổng lồ kéo đến khiến an ninh khó đảm bảo.

Meghan được bảo vệ nghiêm ngặt khi thăm khu chợ đông người ở Fiji

Sáng nay (24/10), bà bầu hoàng gia Anh Meghan đến thăm chợ Suva để gặp gỡ những nữ bán hàng tham gia vào dự án nhằm làm thay đổi thị trường của Liên Hợp Quốc, trong khuôn khổ chuyến công du 4 nước châu Đại Dương. Tuy nhiên, cô phải rời khỏi chợ sớm hơn dự định sau khi một đám đông khổng lồ kéo đến chợ để gặp Nữ công tước xứ Sussex.

Meghan diện váy hoa có giá hơn 1.600 USD trong sự kiện sáng 24/10 ở Fiji. Ảnh: PA.

Meghan dự kiến có 15 phút ở Suva nhưng chuyến thăm bất ngờ bị cắt ngắn chỉ còn 8 phút và cô được các sĩ quan địa phương cùng đội vệ sĩ tư nhân hộ tống ra khỏi khu chợ.

Nguồn tin hoàng gia cho biết lý do cắt giảm thời lượng này là "vấn đề an ninh". Người hâm mộ đến nhiều hơn so với dự đoán khiến cho sự kiện khó được kiểm soát.

Meghan được nữ vệ sĩ riêng (mặc áo đen) và sĩ quan địa phương hộ tống ra khỏi chợ Suva, Fiji sáng 24/10. Ảnh: Reuters.

Nhiếp ảnh gia Ian Vogler, một người có mặt trong khu chợ, cho biết: "Bên trong chợ rất đông và thực sự chật chội. Các ngóc ngách thì hẹp nên tôi có thể hiểu tại sao các vệ sĩ riêng của Meghan coi đó là môi trường không an toàn, đặc biệt khi cô ấy đang mang thai".

"Khu chợ cũng rất nóng và ẩm thấp. Có rất nhiều người lại gần Nữ công tước khiến cô ấy buộc phải được bảo vệ nghiêm ngặt hơn", Ian Vogler nói thêm.

Tuy vậy, theo các nhân chứng, đám đông trên dường như cư xử rất hòa nhã, vui vẻ và không có mối đe dọa nào. Trong khi đó, những người tham gia dự án của Liên Hợp Quốc cảm thấy thất vọng sau khi chỉ được gặp Meghan trong thời gian rất ngắn.

Đám đông người hâm mộ tập trung trong khu chợ Suva, Fiji, để chờ gặp Nữ công tước xứ Sussex sáng 24/10. Ảnh: Daily Mirror.

Bà Shobna Verma (58 tuổi), một người bán trứng ở chợ đồng thời là chủ tịch Hiệp hội người bán hàng chợ Suva, là một trong số ít được tiếp xúc với Nữ công tước xứ Sussex. Bà Verma nói: "Nữ công tước hỏi tôi xem chương trình của Liên Hợp Quốc có thật sự khác biệt không và tôi nói với cô ấy đã có nhiều thay đổi tích cực nhưng chúng tôi vẫn mong muốn có được nhiều hơn nữa".

Meghan sau đó trông hơi bối rối khi đi nhanh qua chợ, bắt tay bà Salusalu, một người bán hàng khác. "Cô ấy không thực sự nói gì cả, dường như cô ấy hơi sợ. Cô ấy chỉ nói 'Rất vui được gặp bà'. Nhưng tôi thì thật sự rất vui được gặp cô ấy".

Vợ chồng Harry - Meghan tới thăm Đại học South Pacific đầu giờ sáng 24/10, trước khi Meghan một mình tới chợ Suva. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Meghan rút khỏi một số sự kiện hôm 21 và 22/10 do mệt mỏi vì mang bầu. Trợ lý Điện Kensington cho biết vợ của Hoàng tử Harry "không bị bệnh, chỉ nghỉ ngơi vì cảm thấy đuối sức" sau lịch trình dày đặc vào tuần trước và lệch múi giờ giữa Anh và các nước châu Đại Dương.