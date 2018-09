Mẹ chồng bị con dâu đập gạch vào đầu bất tỉnh

Hai bên thông gia cãi vã ở chợ, trong cơn giận sôi máu Trần Thị Hương cầm gạch xông vào đập mẹ chồng cũ liên tiếp đến bất tỉnh.

Vụ xô xát nói trên xảy ra vào đầu tháng 3 tại chợ Đầu Đê, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. “Sáng hôm đó, bà Phan Thị Lợi có đến chợ để mua rau về nhà bán. Trong quá trình mua rau tại chợ Đầu Đê, bà Lợi có gặp bà Trần Thị Yên - thông gia cũ. Giữa hai bên bắt đầu xảy ra to tiếng cãi vã. Trong câu chuyện giữa hai người, bà Lợi cho rằng, gia đình bà Yên nợ gia đình bà một số tiền không nhỏ, nhưng kể từ năm 2014 đến nay, đã nhiều lần bà Lợi yêu cầu nhưng gia đình bà Yên vẫn không chịu thanh toán”, một nhân chứng cho biết.

Bà Lợi nằm bất tỉnh sau khi bị con dâu dùng gạch đập vào đầu.

Thấy bà Lợi và bà Yên cãi nhau, người trong chợ chạy ra can ngăn, khuyên bảo. Một lúc sau, bà Lợi gọi con trai mình là anh Trần Minh Toàn đến đón về. Nhưng trong lúc anh Toàn và bà Lợi đang đứng ở chợ để nói chuyện thì bất ngờ từ đằng sau, Trần Văn Hiệp (con trai của bà Yên) đi xe máy lao tới nhằm thẳng Toàn mà đâm. Như một phản xạ, anh Toàn may mắn né qua một bên khiến cho Hiệp bị mất lái, đâm thẳng chiếc xe vào gốc cây rồi đâm vào một chiếc cột bêtông ở chợ.

Cũng đúng lúc này, Trần Thị Hương (con gái bà Yên, đồng thời là vợ cũ của anh Toàn) bất ngờ xuất hiện. Thấy mẹ đẻ bị “đay nghiến”, bị “hạ nhục” trước bàn dân thiên hạ, cơn giận trong người sôi lên, Hương đã nhặt một cục gạch ở chợ rồi lao tới đập liên tiếp vào lưng anh Toàn. Chưa dừng lại ở đó, Hương tiếp tục dùng gạch đập vào đầu và lưng bà Lợi. Người đàn bà hơn 60 tuổi không còn đủ nhanh nhẹn để né tránh hay bỏ chạy nên ôm đầu chịu trận và gục xuống khi bị con dâu cũ đánh đúng chỗ nguy hiểm. Những người có mặt tại chợ vội lao vào giữ lấy Hương, giằng viên gạch ra và gọi xe đưa bà Lợi đi bệnh viện cấp cứu.

Sau đó, sự việc được người dân thông báo đến Công an xã Tiến Thịnh. Đơn vị này đã hỗ trợ người nhà đưa bà Lợi đi cấp cứu, đồng thời lấy lời khai của các nhân chứng về vụ việc. Công an xã Tiến Thịnh đã báo lên Công an huyện Mê Linh xuống để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện trường nơi xảy ra vụ xô xát.

Mâu thuẫn từ tiền bạc

Năm 2010, Trần Thị Hương và anh Toàn tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, do cuộc sống vợ chồng không mấy hạnh phúc nên năm 2014 hai người đã đưa nhau ra tòa rồi đường ai nấy đi. Trong thời gian mối quan hệ thông gia còn yên ấm, gia đình bà Lợi có cho gia đình bà Yên mượn một số tiền không nhỏ để làm ăn. Vì là thông gia nên gia đình bà Lợi cho vay không lấy lãi. Tuy nhiên, sau khi vợ chồng anh Toàn ly hôn, bà Lợi đã nhiều lần đòi lại số tiền trên nhưng gia đình bà Yên không trả, vì vậy hai gia đình nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Những người chứng kiến sự việc rất bức xúc bởi cách hành xử ấy. “Dẫu gì Hương cũng từng là con dâu bà Lợi, mấy năm trời đầu ấp tay gối cùng anh Toàn, nay giữa hai gia đình xảy ra mâu thuẫn, đáng ra Hương phải là người ở giữa đứng ra dàn xếp, xoa dịu mâu thuẫn, đằng này chính tay chị này lại đẩy mâu thuẫn đến đỉnh điểm. Bà ấy lớn tuổi rồi, dẫu không vừa lòng thì sống cũng phải biết tôn trọng người lớn, đến cả những người ngoài cũng chẳng hành xử với nhau như vậy, huống hồ mình lại từng một thời được gia đình bà Lợi coi như con cái ruột thịt trong nhà”, một người dân chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó trưởng Công an xã Tiến Thịnh cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Tiến Thịnh đã có mặt tại hiện trường. Bà Lợi nằm bất tỉnh ở lối đi của chợ, trên người có vết thương và chảy máu ở bên dưới mi mắt phải, còn trên cơ thể của anh Toàn có một số vết trầy xước ở lưng. Chúng tôi đã gọi Hương và Hiệp lên trụ sở để lấy lời khai. Sau khi có kết luận của bệnh viện về mức độ thương tật của bà Lợi, chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan cấp trên xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Theo Lao Động