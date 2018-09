Mẹ bỉm sữa béo phì lột xác ngoạn mục

Trong vòng một năm, Ashleigh giảm thành công gần 40 kg và trở nên tự tin hơn với vóc dáng thon gọn, xinh đẹp.

Ashleigh trước và sau khi giảm cân. Ảnh: PA Real Life

Từ bé Ashleigh Munn, 24 tuổi, sống ở Greenock, nước Anh, đã là một đứa trẻ mập mạp, thích ăn uống. Sau khi trưởng thành và kết hôn với chồng là David, cô mang thai. Cũng từ đó, cân nặng của Ashleigh tăng lên nhanh chóng mặt. Bà mẹ một con thừa nhận cô chỉ lấy cớ có thai để được ăn quà vặt suốt ngày.

"Tôi thường nhìn thấy các bà mẹ chạy vòng quanh tại các sân vui chơi, còn tôi thì quá xấu hổ và biết rằng với thân hình to béo này, nếu chạy tôi sẽ sớm hết hơi thôi. Tôi không muốn con gái bé có một bà mẹ không lê nổi thân chạy qua chạy lại và chỉ toàn ăn đồ linh tinh. Tôi muốn là tấm gương tuyệt vời nhất cho con bé", Ashleigh tâm sự.

Bà mẹ trẻ cho biết cả cô và chồng, David, khó có thể nhắc nhở con gái Maya, hiện 2 tuổi, phải có lối sống lành mạnh trong khi chính bản thân họ không làm được như thế.

"Bây giờ tôi đã học nấu ăn, đến phòng tập gym, yoga, có thể chạy và đi bộ khá nhiều cùng với con gái và chồng. Điều quan trọng hơn là tôi thấy bản thân mình trở nên tốt hơn", Ashleigh cho biết.

Theo The Sun, thai kỳ của Ashleigh diễn ra bình thường nhưng đến tháng cuối, cô phải đi bằng nạng do bị rối loạn phát triển xương mu, một chứng đau ở vùng xương chậu do trọng lượng lớn gây áp lực, khiến phần xương hông và xương chậu cọ vào nhau.

Sau khi sinh con gái vào tháng 1/2014, Ashleigh nặng gần 105 kg và phải mặc quần áo cỡ to. 10 tháng sau, vào tháng 11/2014, cô được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện ở Paisley do bị đau bụng dữ dội. Các bác sĩ phải tiến hành cắt một bên buồng trứng của Ashleigh cùng ống dẫn trứng sau khi phát hiện thấy một khối u nang to bằng quả dưa.

Tuy cân nặng không phải là nguyên nhân gây ra khối u nang trên, Ashleigh vẫn bị ám ảnh.

"Thật đáng sợ. Khi đó tôi mới 23 tuổi nhưng đã phải phẫu thuật cắt một bên buồng trứng. Tôi thấy mình còn quá trẻ để trải qua chuyện đó. Tôi không hài lòng với con người mình. Vì thế sau khi mổ xong, tôi nghĩ mình không thể như thế này được nữa", cô kể.

Muốn trở thành hình mẫu để con gái noi theo, cuối cùng Ashleigh bắt tay vào hành động và tiến hành chiến dịch giảm cân vào tháng 11/2014. Chồng cô cũng ủng hộ vợ bằng cách tự giảm 20 kg trong vòng 6 tháng.

Chỉ trong vòng hơn 1 năm, cả hai vợ chồng giảm tổng cộng gần 60 kg. Riêng Ashleigh giảm 40 kg, hiện cô chỉ còn 65 kg. Cô từ bỏ các đồ ăn dễ béo sang chế độ ăn chay và thường xuyên đăng hình chụp bất cứ thứ gì cô ăn lên mạng xã hội để có động lực tiếp tục chế độ giảm cân.

Trong vòng 4 tháng, từ tháng 5/2015, Ashleigh đăng tải những thứ cô ăn lên mạng để đảm bảo mình không ăn phải thứ gì "tồi tệ, không tốt cho sức khỏe". Cũng trong thời gian này, trọng lượng cơ thể cô giảm dần đi.

"Tôi thấy tự tin lên rất nhiều khi đăng hình chụp cơ thể mình lên mạng trong các giai đoạn giảm cân khác nhau. Mọi người đã thể hiện sự ủng hộ đối với tôi trong những lời bình luận của họ", cô cho biết.

Hiện tại cả gia đình Ashleigh thường cùng nhau thưởng thức những bữa ăn ngon tốt cho sức khỏe, với trứng luộc, cà chua, bơ và mì spaghetti mướp tây.

"Trước đây trong chế độ ăn của tôi ít khi có rau củ, và thứ duy nhất tôi có thể làm là món pasta. Tôi sẽ không có được ngày này nếu không có sự ủng hộ của David. Bây giờ cả hai vợ chồng tôi đã khỏe mạnh và cân đối hơn trước nhiều".

Hướng Dương