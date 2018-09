Chiếc máy bay của Tez Jet Airlines, Kyrgyzstan chở 96 người cất cánh được 30 phút thì một trong 4 động cơ phát nổ.

Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì động cơ bốc cháy

Theo The Sun, một phần của động cơ bị phát nổ được nhìn thấy treo lủng lẳng bên ngoài sau khi chiếc máy bay chở khách của Tez Jet Airlines, chở 96 người, bất ngờ gặp sự cố hôm 1/3.

Sự việc xảy ra chỉ không lâu sau khi chiếc máy bay cất cánh khỏi sân bay quốc tế Manas ở thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan. Các hành khách trên cabin lo lắng khi nhìn thấy khói bốc lên. Phi công lúc này lập tức yêu cầu được quay trở lại và hạ cánh khẩn cấp.

Video do một hành khách quay lại cho thấy một trong 4 động cơ của chiếc máy bay RJ-85 do hãng British Aerospace chế tạo đang bắt đầu rơi ra. Các hành khách trên cabin đã vỗ tay khi phi công hạ cánh an toàn chỉ 30 phút sau khi vừa cất cánh.

Các xe cứu hỏa đã được huy động tới sân bay để dập lửa, may mắn là vụ nổ không gây ra cháy lớn. Không có báo cáo nào về thương vong, theo The Sun.

Cục Hàng không Dân dụng Kyrgyzstan đang điều tra làm rõ vụ việc.