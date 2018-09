Mang thai 38 tuần vẫn nâng tạ, tập gym đều đặn

Bà mẹ người Anh tiết lộ sự thay đổi đa dạng trong chế độ tập luyện, luôn lắng nghe cơ thể mình đã giúp cô có một thai kỳ cân đối, khỏe mạnh.

Beki Gerrard chỉ tăng chưa tới 10 kg trong suốt thai kỳ. Ảnh: Fortitude Press

Beki Gerrard, 29 tuổi, đến từ Bolton, hạt Manchester, đang chờ đến ngày được chào đón đứa con đầu lòng vào cuối tháng này nhưng vẫn nỗ lực tập luyện để duy trì vóc dáng cân đối suốt thời kỳ bầu bí.

Nữ huấn luyện viên thể hình cá nhân thường tập khoảng 30 phút một ngày, 6 ngày một tuần, từ khi mang thai đến nay. Cô thường xuyên chia sẻ video tập luyện lên tài khoản Instagram và nhận được nhiều lời khen ngợi cũng như hỏi han.

"Là một chuyên gia fitness, tôi muốn truyền cảm hứng cho các khách hàng hiện tại và các khách hàng tiềm năng của mình, vì thế tôi vẫn tiếp tục rèn luyện sức khỏe trong suốt thai kỳ. Tôi cũng phải làm sao để thích nghi với chế độ tập luyện và nghĩ cho con, đảm bảo làm sao cả hai mẹ con đều khỏe mạnh, an toàn. Phần khó khăn nhất chính là không để mình quá sức và luôn cố gắng nghỉ ngơi, thay đổi và bổ sung nước cho cơ thể", The Sun dẫn lời bà chủ phòng gym The Fitness Room nói.

Mỗi tuần Beki đến phòng gym 6 ngày. Ảnh: Fortitude Press

Beki cho hay đến nay dù đã mang thai 38 tuần nhưng cô chỉ tăng 9,5 kg. Cô cố gắng thay đổi các bài tập để việc rèn luyện lúc nào cũng mới mẻ, thú vị.

"Tôi bắt đầu chia sẻ video lên mạng khi bầu khoảng 18 tuần và nhận được phản úng khá tích cực. Rất nhiều bà bầu đã liên lạc với tôi để xin lời khuyên", Beki nói.

Bà mẹ tương lai cũng thừa nhận có không ít người "sốc" khi xem những video tập gym của cô.

"Cơ thể tôi đã quen với việc tập luyện, vì thế việc vẫn tiếp tục duy trì chế độ tập thể dục không phải là điều gì quá sốc. Tôi đã giảm bớt trọng lượng của những quả tạ, cũng hạn chế bớt vận động và lắng nghe cơ thể mình", Beki giải thích.

Hướng Dương