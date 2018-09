Lý lịch bất hảo của gái bán dâm ném bạn xuống sông

Mâu thuẫn từ việc tranh giành khách, Huyền và Lài đã tìm Trâm đánh đập và ném xuống sông. Sau đó, Lài lợi dụng sơ hở, tẩu thoát khỏi cơ quan công an.

Hiện, công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã khởi tố, tạm giam 4 nghi phạm Lê Thị Huyền (còn gọi Khánh Ngọc) và Lê Thị Lài (còn gọi Dạ Thảo, cùng sinh năm 1999, ngụ huyện Quảng Ninh, Quảng Bình), Đoàn Văn Huy (sinh năm 1995, ngụ phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Danh Thuận (còn gọi là Ken, sinh năm 1995, ngụ phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) trong vụ án ném cô gái xuống sông xảy ra cách đây ít lâu.

Theo đó, rạng sáng ngày 2/5, chị Trần Bảo Trâm (sinh năm 1996, ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), là nhân viên chuyên phục vụ các quán karaoke trên địa bàn quận được phát hiện bị ném xuống sông, đoạn qua chân cầu Tuyên Sơn. Sau hơn một tiếng đồng hồ bất tỉnh do va đập vào đá, cô gái may mắn bò được lên bờ, gọi người qua đường giúp đỡ.

Tối hôm trước, Trâm tình cờ chạm mặt hai nữ “đồng nghiệp” tên Thảo và Ngọc (nạn nhân không biết tên thật). Vốn có mâu thuẫn từ trước nên vừa thấy Trâm, hai cô gái tiến lại kẹp cổ đòi đánh sau đó kéo Trâm đi, đồng thời lấy điện thoại gọi cho hai thanh niên tên Đoàn Văn Huy và Nguyễn Danh Thuận đến đón tới chân cầu Tuyên Sơn.

Tại đây, Trâm bị Ngọc và Thảo lao đến đánh đập, đẩy ngã xuống đường, giật túi xách lục lấy điện thoại. Một lúc sau, Huy tiến lại tát vào mặt, rồi bế xốc Trâm chạy ra bờ kè sông. Mặc nạn nhân vùng vẫy van xin, Huy vẫn ném xuống. Do bờ kè cao, phía dưới có đá nhọn nên Trâm bị va đập và bất tỉnh.

Do Huy lấy tiền hoa hồng đi khách quá cao nên Trâm quyết định ra riêng. Ảnh minh họa

Nạn nhân cho rằng, có giai đoạn Trâm làm chung với Thảo, Ngọc và chịu sự chăn dắt của Huy. Mỗi lần như vậy, Huy thường thu 50% số tiền khách “bo” cho các cô gái. Thấy bị Huy chặt chém nhiều, Trâm tự ý đi tiếp khách riêng, do đó lấy giá cũng rẻ hơn. Từ lợi thế này, các quán karaoke thường gọi cho Trâm thay vì Thảo và Ngọc.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ Đoàn Văn Huy và Nguyễn Danh Thuận. Chúng làm nghề dắt gái cho các tụ điểm karaoke.

Theo điều tra của cảnh sát, Huy nghiện game nặng. Chưa hết lớp 9, Huy đã bỏ học. Để có tiền “cày” game, Huy đi bụi và làm nghề “chăn gái”. Lợi dụng vẻ ngoài dễ nhìn, Huy lôi kéo nhiều cô gái đang phụ bán cà phê hay làm nhân viên các quán nhậu… đưa về phòng trọ cho ở miễn phí và giúp giới thiệu công việc “thu nhập cao”. Huyền và Lài cũng nằm trong số các “tay vịn” được Huy thu nhận và cung cấp cho các quán karaoke trên địa bàn quận Sơn Trà.

Huy rủ thêm Thuận về làm trợ thủ và cho các cô gái tham gia tiệc “đập đá” hằng tuần. Chúng sống theo kiểu bầy bàn, sống chung, ăn ngủ, chơi game, đập đá và quan hệ tình dục với “cô nào mình thích”. Ngoài thù lao từ chủ quán, Huy và Thuận còn nhận tiền đi khách từ hai cô gái với giá 50.000 đồng một lượt mỗi người.

Tại cơ quan công an, hai cô gái tỏ ra rất ma mãnh, tinh quái, chúng không khai tên thật mà chỉ khai tên hành nghề. Công an sau đó đã làm rõ danh tính thực sự của Huyền và Lài.

Nguyên nhân vụ việc ném bạn xuống sông, theo Huyền, do Trâm tự ý đi tiếp khách, không theo “luật” nên đã giành hết khách của Huyền và Lài.

Ngoài nguyên nhân mâu thuẫn công việc, Huyền cho biết, trước đây Trâm từng công khai yêu Huy. Sau đó, vì mâu thuẫn chuyện tiền nong, Trâm bỏ Huy, sau đó Lài nhảy vào thế chỗ. Ít lâu sau, Trâm xuất hiện trở lại, không chỉ giành khách mà còn thường xuyên chạm mặt Huy, nên Lài tỏ ra ghen tuông.

Con đường tội lỗi của Huyền cũng xuất phát từ sa ngã bản thân. Huyền chỉ thích tụ tập với đám bạn xấu rồi yêu sớm. Mới lớp 7, Huyền bỏ trường lớp, gia nhập đội quân “đường phố”, thường giới thiệu tên Lê Thị Khánh Ngọc. Cô ta chối bỏ cả người thân, bịa chuyện đời bi kịch: sinh ra ở Huế, bị cha bỏ rơi từ ngày còn trong bụng mẹ…để chiếm tình cảm của đám thanh thiếu niên bụi đời.

Năm 12 tuổi, Huyền đã yêu, rồi bị ruồng bỏ. Đến năm 13 tuổi, Huyền đã 2 lần nạo phá thai. Huyền dạt vào Đà Nẵng bắt đầu “đập đá”. Để kiếm tiền nuôi thân và tiêu xài, Huyền làm tiếp viên quán karaoke, thi thoảng đi bán dâm. Trước khi gặp Huy, Huyền không thuê phòng trọ mà lấy nhà nghỉ làm chốn nương thân.

4 người bị bắt trong vụ án ném cô gái xuống sông.

Ở độ tuổi 16 như Huyền, Lài cũng có nhiều năm lăn lộn trong môi trường tệ nạn nên đã “rèn luyện” tính cách lì lợm, không trung thực… Hồ sơ lưu trữ thể hiện, trong năm 2014, Lài có đến 3 lần bị các ngành chức năng Đà Nẵng “hốt” khi đang tham gia "đập đá" tại nhà nghỉ. Nhưng do nhỏ tuổi, cộng với việc Lài khóc lóc kể về hoàn cảnh đáng thương của mình nên thường được nhẹ tội hoặc bỏ qua.

Gia đình Lài có 3 chị em, cha mẹ ly dị, em gái thứ theo cha ra Huế, Lài và em út ở với mẹ tại Quảng Bình. Lài cho biết, hiện mẹ mình đang sinh sống với người chồng thứ 4.

Cuộc sống phức tạp của cha mẹ khiến Lài chán nản, bỏ học sớm. Không nghề nghiệp, trình độ, Lài chỉ biết bán “vốn tự có” phục vụ các quán quán cà phê, karaoke ở Quảng Bình, Huế. Dịp Tết năm 2013, Lài theo Huyền vào Đà Nẵng rồi cùng Huyền đi làm “tay vịn” tại các quán karaoke dưới sự chăn dắt của Huy.

Sau khi bị triệu tập, do khai man tên và chỉ mới 14 tuổi nên Lài được cho tại ngoại. Trong lúc các trinh sát còn đang chờ xác minh lý lịch, Lài bỏ trốn. Do liên quan nhiều yếu tố, đến ngày 14/5, Công an quận Hải Châu mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Huy, Thuận và Huyền hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản. Cũng với hai tội danh trên, Lài bị Công an quận Hải Châu truy nã theo diện đặc biệt nguy hiểm vào ngày 28/5.

Thượng tá Lê Văn Tấn, Phó trưởng phòng PC52 cho biết, Lài tuy tuổi còn trẻ nhưng rất ma mãnh trong việc trốn chạy. Vào buổi tối, Lài và hai cô gái bán dâm khác thường chạy xe máy lòng vòng, nếu có điện thoại báo có khách mới đi phục vụ.

Nếu không có khách, Lài thường vào các quán internet đến khuya. Đêm nào cũng vậy, hoặc Lài đi bán dâm cho khách tới sáng, hoặc lang thang, đặc biệt không thuê phòng một chỗ cố định. Cũng chính vì Lài “di động” liên tục khiến việc tìm ra tung tích của cô ta rất khó khăn. Trinh sát vẫn kiên trì bám sát địa bàn nhiều đêm liền. Ngày 16/6, cô ta bị bắt khi đang cùng "đồng nghiệp" chuẩn bị đi hành nghề.

Kết thúc gần 2 tháng chạy trốn, bị còng tay đưa về trụ sở công an, Lài tỏ ra bình thản, hỏi gì nói nấy, không vòng vèo chối tội. Theo Lài, trong đêm được tại ngoại, Lài “cặp” một thanh niên khác trốn về tại Quảng Bình. Mấy ngày đầu, Lài lang bạt ở các nhà nghỉ. Hết tiền, cô ta tìm về nhà trộm luôn chiếc xe đạp làm kế sinh nhai của mẹ đem bán.

Không có tiền ăn chơi, ngày 10/5, Lài bắt xe quay lại Đà Nẵng. Để lẩn trốn cơ quan chức năng, Lài chọn khu vực quận Liên Chiểu ẩn náu. Cô ta vẫn làm tiếp viên karaoke, chỉ có điều, Lài buộc đi nhiều quán chứ không cố định.

Theo Pháp Luật Việt Nam