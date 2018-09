Lý do Meghan thường xuyên chọn trang phục màu hồng khi đi sự kiện

Chuyên gia tâm lý nhận định màu hồng giúp Meghan dịu tinh thần hơn khi tham gia các sự kiện và phản chiếu tình yêu mà cô dành cho chồng.

Meghan xinh đẹp với mẫu váy hồng sát nách khi đi triển lãm cùng chồng hôm 17/7. Ảnh: PA.

Kể từ khi kết hôn với Hoàng tử Harry vào ngày 19/5, Meghan Markle trở thành nhân vật luôn được truyền thông và người hâm mộ chú ý mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện hay hoạt động của hoàng gia.

Ngoài phong thái, cách ứng xử thì trang phục của Nữ Công tước xứ Sussex luôn được để ý kỹ càng. Không khó để giới quan sát nhận ra rằng từ khi làm dâu hoàng gia, phong cách ăn mặc, đặc biệt là màu sắc quần áo, của Meghan đã thay đổi rất nhiều.

Thay vì lựa chọn những bộ đồ tối màu như trước đây, hiện tại, vợ của Hoàng tử Harry thường xuyên diện những bộ váy màu trung tính, chủ yếu là gam màu hồng nhạt. Xuất hiện ở buổi triển lãm về cuộc đời cố tổng thống Nam Phi Nelson Mandela hôm qua (17/7), Meghan gây ấn tượng với mẫu váy màu hồng kiểu trench coat sát nách của House of Nonie, trị giá 820 USD.

Theo Mirror, đây là lần thứ năm cô mặc đồ màu hồng kể từ sau đám cưới. Trước đó, cựu diễn viên Mỹ đã xuất hiện trong trang phục có tông màu này tại lễ diễu binh Trooping the Colour, tại tiệc sinh nhật 70 tuổi của Thái tử Charles, lễ vinh danh các nhà lãnh đạo trẻ do Nữ hoàng tổ chức. Các chuyên gia nhận ra đằng sau sự lựa chọn đó là một lý do rất thú vị.

Meghan xinh đẹp với váy hồng trễ vai ở sự kiện sinh nhật Nữ hoàng hôm 8/6 (ảnh trái) và tại lễ vinh danh các nhà lãnh đạo trẻ Khối Thịnh vượng chung ngày 26/6. Ảnh: WENN, PA.

Theo chuyên gia tâm lý học màu sắc Karen Haller, màu hồng có tác dụng làm "dịu tinh thần và giúp bình tĩnh".

"Số lượng các hoạt động mà Meghan tham gia kể từ khi chính thức bước chân vào hoàng gia Anh chắc chắn là rất nhiều và khiến cô ấy cảm thấy căng thẳng. Màu hồng là thuốc giải hoàn hảo, làm dịu các dây thần kinh", bà Karen nói.

Nhà tâm lý học về màu sắc này phân tích thêm màu hồng cũng phản chiếu tình cảm của Meghan đối với chồng.

"Gam màu hồng nhạt nói lên sự từ bi, quan tâm, yêu thương và chăm sóc", bà nói thêm. "Những cảm xúc đó cũng được thể hiện rõ qua ngôn ngữ cơ thể giữa cô ấy với Hoàng tử Harry".