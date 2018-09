Lũ lớn ở Hà Tĩnh, chú rể rước dâu bằng thuyền

Phải đi thuyền, lội nước đón dâu, song anh Dũng và chị Lam (Hương Khê, Hà Tĩnh) vẫn cảm thấy rất vui vẻ, vì 'có thêm nhiều kỷ niệm'.

Sáng 16/10, nhiều tuyến đường ở huyện Hương Khê đang ngập sâu, anh Ngô Tuấn Dũng (trú xóm 11, xã Hương Giang) vẫn đi thuyền đón cô dâu Cao Thị Hồng Lam (trú xóm 9) về nhà tổ chức lễ cưới.

Chị Lam đi thuyền về nhà chồng. Ảnh: T.L

Khoảng 10h, tất cả mọi người xắn quần ngang gối, đi trên hai chiếc thuyền gỗ đến xóm 9 đón chị Lam. Khi cô dâu về đến nhà trai, nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại xắn quần, đứng dưới nước để chụp ảnh, mừng hạnh phúc cho đôi vợ chồng.

"Do nước ngập, chúng tôi phải đi thuyền hơn một tiếng mới đến được nhà chị Lam rước dâu. Mọi người tuy mệt nhưng ai cũng cười nói vui vẻ, bởi đây là đám cưới có một không hai", một thành viên đi đón dâu nói.

Anh Dũng và chị Lam chia sẻ đến ngày cưới thì lại gặp mưa lũ, song lịch và giấy mời đã lên sẵn nên không thể hoãn. "Đám cưới diễn ra trong lũ nhưng vợ chồng không thấy vất vả. Chúng tôi lại có thêm nhiều kỷ niệm", anh Dũng vui vẻ nói.

Vợ chồng anh Dũng - chị Lam hạnh phúc trong ngày cưới. Ảnh: T.L

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh, đêm 13/10, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra Nghệ An có mưa rất to. Tâm mưa là Quảng Bình với tổng lượng mưa đo được trong 24 giờ lên tới 747 mm - cao nhất trong lịch sử quan trắc tỉnh này.

Mưa lớn kết hợp thủy điện xả lũ khiến mực nước sông suối đồng loạt dâng cao, tràn vào làng xã, gây ngập nặng ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An. Từ chiều qua đến nay, mưa giảm dần, nước lũ bắt đầu rút. Thống kê đến trưa 16/10, có 21 người chết, 8 người mất tích do mưa lũ.

