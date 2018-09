Lời khai của kẻ bắt cóc rồi sát hại bé trai 11 tuổi

Vũ khai do bé trai 11 tuổi khóc lóc, sợ bị lộ nên anh ta đã dùng dây đai học võ siết cổ nạn nhân, vùi xác rồi mới nhắn tin đòi tiền chuộc.

Sáng 7/4, Cục cảnh sát hình sự Bộ công an phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường để xác minh lời khai của Nguyễn Bảo Vũ (24 tuổi), nghi can bắt cóc rồi sát hại bé trai 11 tuổi.

Vũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Q.T.

Lời khai ban đầu của Vũ cho biết chỉ một mình thực hiện kế hoạch bắt cóc bé trai. Chiều 4/4, anh ta đến nơi cậu bé học võ, dụ chở đi mua bánh rồi đưa đến nơi khác khống chế, trói lại rồi đòi tiền chuộc gia đình. Do cậu bé khóc lóc, la lớn khiến hắn sợ bị lộ, nên dùng dây đai học võ của nạn nhân siết cổ. Thấy bé tử vong, Vũ cởi hết quần áo, giày ném đi và vùi xác dưới cát.

Nơi giấu xác được Vũ chọn là khu rừng dương ở xã Bình Thạnh (huyện Tuy Phong, Bình Thuận, cách nhà bé trai khoảng 10 km) vì anh ta từng đi dã ngoại tại đây nên biết chỗ này vắng vẻ, cách xa khu dân cư.

Tối hôm đó, sau khi giết nạn nhân, Vũ nhắn tin cho cha bé là anh Phan Khắc Dũng (46 tuổi) đòi tiền chuộc 200 triệu đồng. Hắn nói phải "nộp" trước 60 triệu tại một quán ăn trong hẻm ở thị trấn, hứa và sẽ thả con tin ở gần đó. Để qua mắt cơ quan điều tra, Vũ sử dụng 3 chiếc điện thoại và sim rác để nhắn tin đe dọa gia đình này.

Ngay trong đêm, anh Dũng đã đến quán ăn nộp tiền. Theo đúng thỏa thuận anh bỏ lại tiền rồi đến nơi chờ nhận con nhưng không thấy.

Bé trai từng khá thân thiết với hung thủ. Ảnh: Tư Huynh.

Rạng sáng hôm sau, Vũ tiếp tục nhắn tin, yêu cầu gia đình đưa thêm 160 triệu đồng đến khách sạn ở TP Phan Thiết, nhưng chỉ mục đích đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Vì vậy, khi cha nạn nhân đến thì không gặp ai, gọi điện vào số điện thoại thì không liên lạc được.

Cảnh sát vào cuộc điều tra, bước đầu nhận định kẻ bắt cóc là người thân thuộc địa hình ở địa phương, khả năng phải là người quen với cha nạn nhân. Đến tối 6/4, cơ quan điều tra bắt Vũ.

Theo gia đình nạn nhân, Vũ chơi thân với anh trai của bé, đã nhiều lần đến nhà anh này chơi. Đêm hôm bé trai mất tích, kẻ này cũng đến nhà và ngủ lại. Hắn tỏ ra đồng cảm, an ủi cùng mọi người đi tìm kiếm bé. "Suốt ngày hôm sau nó cũng ở lại và liên tục lo lắng, hỏi thông tin về bé", người nhà cho hay.

Ông Trần Văn Ẩn, người ở cùng khu phố với nghi phạm cho biết, Vũ cha mẹ mất sớm, ở với ông bà nội. Nhưng hiện nay ông bà nội của anh ta đã định cư ở Mỹ. "Nó có ăn có học, gia đình dư giả, chứ không phải dạng là bụi đời. Nhưng mà sau thường lui tới và ăn ở tại nhà người ta, mà không hiểu sao nó lại làm như vậy, bất ngờ quá", ông Ẩn nói.

Nơi hung thủ phi tang xác. Ảnh: Tư Huynh.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

VnExpress