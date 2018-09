Lập kỷ lục nhờ xem TV liền 94 giờ

Một thanh niên ở Mỹ được ghi tên vào sách Guiness nhờ ngồi trước màn hình TV gần 4 ngày nhưng thừa nhận thử thách này khiến anh mệt mỏi.

Alejandro ‘AJ’ Fragoso xem tivi liền suốt gần 4 ngày và được công nhận kỷ lục thế giới. Ảnh: Oddity Central

Alejandro ‘AJ’ Fragoso, 25 tuổi, đến từ Brooklyn, New York, bắt đầu "cuộc đua marathon" xem TV cùng với một vài đối thủ khác hôm 15/4. Đây là một phần trong sự kiện được tổ chức bởi công ty phần mềm đa phương tiện CyberLink.

Theo Oddity Central, Alejandro trở thành người trụ được lâu nhất trong cuộc đua khi ngồi liên tục trước màn hình suốt 94 tiếng và xem rất nhiều show truyền hình như Game of Thrones, Curb Your Enthusiasm ... Thành tích này vượt 2 tiếng so với kỷ lục thế giới do một người ở Áo lập vào tháng trước.

Dù vậy, Alejandro thừa nhận trải nghiệm này ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và tinh thần anh.

"Suốt cả quá trình đó, tôi nhận ra việc ngồi xem TV một thời gian dài thực sự rất mệt mỏi", Alejandro nói, đồng thời cho rằng chính chế độ ăn uống theo kiểu Địa Trung Hải đã giúp anh có được sức chịu đựng và nguồn năng lượng cao hơn bình thường.

Alejandro được bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe suốt 94 giờ. Ảnh: Oddity Central

Công ty CyberLink đã bố trí một bác sĩ để liên tục theo dõi tình hình sức khỏe của Alejandro trong suốt gần 4 ngày chàng trai này dán mắt vào màn hình. Cuối "cuộc đua", anh có một số triệu chứng đáng lo ngại về sức khỏe như tim đập nhanh, ảo giác cấp tính và tình trạng ngủ gật mở mắt không tự chủ.

Alejandro cho rằng mình thật sự may mắn khi vẫn còn sống sau cuộc đua trên, bởi việc xem TV trong thời gian dài có thể gây tử vong. Năm 2014, một số trường hợp ở Trung Quốc đã tử vong do đau tim, đột quỵ vì thức đêm xem World Cup ở Brazil.

Hướng Dương