Lập bàn thờ, tụng kinh trước công ty để đòi nợ

Nhóm chủ nợ kéo đến sơn phết lên bảng hiệu của một doanh nghiệp ở Bình Dương, rồi lập bàn thờ gõ mõ, tụng kinh để gây áp lực buộc cơ sở này trả nợ.

Chiều 31/12, thượng tá Nguyễn Thanh Khiêm, Phó Công an huyện Bến Cát (Bình Dương) cho biết đã mời tất cả nhóm người đòi nợ kiểu “khủng bố tinh thần” gây mất an ninh trật tự tại địa phương về trụ sở công an huyện để làm việc. “Sau khi lập biên bản xử lý, kiểm tra giấy tờ, nhân thân những người này đã có bản cam kết không tái diễn hành vi tương tự”, vị phó công an nói.

Chủ nợ lập bàn thờ trước nhà con nợ. Ảnh: Nguyệt Triều

Trước đó vào sáng cùng ngày, nhóm người được cho là do bà Nguyễn Thị Liễu (ngụ huyện Lộc Ninh, Bình Phước) phái đến nhà và là trụ sở Công ty Đức Hạnh, số 366, Quốc lộ 13, xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, để đòi doanh nghiệp trả tiền. Một người đã dùng sơn xịt nội dung đòi nợ lên các bức tường, cổng nhà đồng thời mang xe tải tới đậu, che bạt giăng võng ở ngoài cổng để cắm trụ.

Theo bà Liễu, do bà Lê Thị Hạnh, giám đốc doanh nghiệp Đức Hạnh còn nợ số tiền trên 5,5 tỷ đồng đến nay chưa trả. Trong khi đó, nhà bà Liễu thì bị chủ nợ khác đến xiết khiến bà buộc phải gây áp lực đòi bà Hạnh để có tiền trả nợ.

Trình bày với công an, bà Hạnh cho biết đã làm ăn với công ty bà Liễu hàng chục năm nay để thu mua hạt tiêu xuất khẩu. Thừa nhận đang nợ đối tác trên 5,5 tỷ đồng, song bà Hạnh nói khẳng định: "Kinh doanh gặp khó khăn nên bà tôi và chị Liễu đã làm giấy thỏa thuận đến tháng 11/2014 thì thu xếp trả tiền".

ề Chủ nợ sai người vẽ sơn trên cửa nhà con nợ và ném bơm xăng để tạo áp lực. Ảnh: Nguyệt Triều

Trong khi đó, bà Liễu cho rằng lần hẹn trước, bà Hạnh hẹn đến tháng 6/2013 trả nợ, nhưng bà Hạnh đã không thực hiện đúng hẹn. "Trong khi đó tôi thì bị người khác thúc nợ. Vì vậy, tôi mới lập bàn thờ trước nhà bà Hạnh, chúng tôi tụng kinh là để khấn váo trời phật phù hộ cho tôi thanh toán được nợ nần”, bà Liễu phân trần.

Thượng tá Nguyễn Thanh Khiêm, Phó Công an huyện Bến Cát cho biết thêm, sẽ xử lý nghiêm nếu hiện tượng đòi nợ mất an ninh trật tự tái diễn.

Nguyệt Triều - Trung Hậu