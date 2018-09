Khách tát nữ nhân viên hàng không rồi bảo chỉ 'vỗ' má

Mâu thuẫn trong khu vực làm thủ tục, một nam hành khách đã tát vào mặt nhân viên của VietJet song cho rằng chỉ 'vỗ' trêu đùa.

Theo biên bản của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài, khoảng 17h ngày 20/6, hành khách Lại Quang Trung (39 tuổi, trú Nam Từ Liêm, Hà Nội) vào làm thủ tục tại quầy 114 (sảnh E - Nhà ga T1) đáp chuyến bay VJ477 đi Nha Trang.

Sau khi xếp hàng đến lượt, anh Trung được nhân viên hướng dẫn sang các quầy từ 122 trở đi để làm thủ tục. Anh Trung thắc mắc và ra ngoài gặp nhân viên VietJet là chị Lê Thị Thái Hà yêu cầu giải thích.

Từ đầu năm nay đã xảy ra 4 vụ việc hành khách xô xát với nhân viên hàng không.

Theo chị Hà, chị đã giải thích về vị trí làm thủ tục cho chuyến bay đi Nha Trang, song anh Trung không đồng ý xếp hàng lại, yêu cầu chị đưa vào tận quầy để làm thủ tục. Không được đáp ứng, vị khách nam dùng tay phải tát vào mặt chị.

Làm việc với cán bộ An ninh hàng không tại sân bay, anh Trung cho rằng chỉ trêu đùa nên "vỗ" lên má chứ không phải là tát.

Tuy nhiên sau đó tại Đồn công an Sân bay quốc tế Nội Bài, nam hành khách đã thừa nhận hành vi, khai do thiếu kiềm chế và trực tiếp xin lỗi chị Hà. Đồn công an Sân bay Quốc tế Nội Bài đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với anh Trung.

